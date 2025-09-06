Taxista informal resulta herido tras repeler ataque de presuntos sicarios en Mixco

2 min read

La violencia volvió a golpear con fuerza al municipio de Mixco, cuando un taxista informal fue víctima de un ataque armado en el sector conocido como Paseo de los Campeones, zona 4. El conductor, identificado como Byron Arana, resultó gravemente herido tras recibir al menos cuatro impactos de bala, en un hecho que pone nuevamente en evidencia la creciente inseguridad y las amenazas constantes que enfrentan los transportistas en el país.

El ataque en la zona 4 de Mixco

De acuerdo con testigos, dos hombres armados interceptaron al taxista en la 2ª avenida y 7ª calle de la zona 4 de Mixco, cuando este se encontraba ofreciendo servicio de transporte. Sin previo aviso, los atacantes dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima. En un intento desesperado por salvar su vida, Arana utilizó un arma de fuego que portaba para repeler la agresión, logrando aparentemente herir a uno de los sicarios antes de caer gravemente herido en la vía pública.

La rápida intervención de los Bomberos Voluntarios permitió estabilizar al afectado, quien presentaba una pérdida considerable de sangre. Los socorristas le colocaron un suero intravenoso y posteriormente lo trasladaron al hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), donde permanece internado bajo pronóstico reservado.

Extorsiones contra taxistas informales

El caso de Byron Arana ha generado preocupación entre sus compañeros de trabajo, quienes denunciaron que los ataques armados están directamente relacionados con la presión que ejercen las pandillas sobre los transportistas. Según afirmaron, los grupos criminales exigen pagos periódicos para permitirles operar y, en ocasiones, intentan obligarlos a participar en el traslado de objetos ilícitos. Aquellos que se niegan se convierten en blanco de amenazas y agresiones.

Los taxistas informales aseguran que el Paseo de los Campeones se ha convertido en un punto crítico de inseguridad, donde tanto ellos como conductores de buses y microbuses enfrentan constantes hostigamientos. La falta de presencia policial, señalaron, deja a los trabajadores del transporte en total vulnerabilidad frente a los ataques.

Investigación en curso

Tras el ataque, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) desplegaron un operativo de búsqueda en la zona. Sin embargo, hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con el hecho. El Ministerio Público (MP) informó que ya se inició una investigación, que incluye la recopilación de videos de cámaras de seguridad, así como declaraciones de testigos que presenciaron la balacera.

Este incidente se suma a una serie de hechos violentos ocurridos recientemente en Mixco, que han encendido las alarmas entre vecinos y autoridades locales. La inseguridad y el incremento de ataques contra transportistas, especialmente los informales, evidencian la urgencia de reforzar las estrategias de seguridad ciudadana en este municipio.

El ataque contra Byron Arana no solo refleja la difícil situación de los taxistas informales en Mixco, sino también la debilidad del Estado para garantizar la protección de trabajadores que arriesgan su vida diariamente para llevar el sustento a sus hogares. Mientras las investigaciones continúan, la comunidad exige medidas concretas que devuelvan la tranquilidad a un sector golpeado por la extorsión, el miedo y la violencia armada.

