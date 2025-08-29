Reos de “Gaviotas” ligados a proceso por secuestro y absueltos por motín en Guatemala

2 min read

El reciente motín registrado en el centro correccional para menores “Las Gaviotas” continúa generando repercusiones judiciales. Este 29 de agosto, un total de 34 internos fueron ligados a proceso penal por el delito de secuestro, tras la retención de tres trabajadores durante los disturbios. Sin embargo, la jueza Carol Patricia Flores resolvió dictar falta de mérito por el delito de motín, decisión que ha despertado controversia en la opinión pública.

Los disturbios en “Las Gaviotas”

El pasado 25 de agosto, se registró un hecho violento dentro del centro correccional ubicado en la zona 13 capitalina, donde internos provocaron daños significativos en la infraestructura, alteraron el orden y retuvieron a tres trabajadores que diariamente ingresan alimentos. Estos hechos llevaron al Ministerio Público (MP) a solicitar que los procesados fueran ligados a proceso por secuestro y motín.

Sin embargo, la resolución judicial solo permitió la continuación del proceso por secuestro, descartando el cargo de motín.

Argumentos de la jueza

La jueza Carol Patricia Flores explicó que, a pesar de la violencia registrada, los actos no encuadran jurídicamente en la figura de motín, ya que no se logró comprobar una acción organizada bajo los términos legales que definen este delito.

En cambio, sí se acreditó la retención ilegal del personal, lo que fundamentó la decisión de ligarlos a proceso por secuestro. Además, se giró instrucción para investigar a Gustavo Adolfo Gutiérrez, uno de los procesados, por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, luego de determinarse que poseía un arma dentro del centro correccional.

Situación legal de los 34 reos

La Secretaría de Bienestar Social (SBS) informó que los responsables son 34 adultos identificados como miembros de una estructura criminal, quienes, tras confirmarse que alcanzaron la mayoría de edad, deberán permanecer en prisión preventiva en el centro carcelario Pavoncito, ubicado en Fraijanes.

De esta manera, los internos quedan sujetos a investigación por el delito de secuestro, mientras que el proceso por motín ha sido cerrado por falta de mérito.

La decisión ha generado debate, ya que, pese a la evidente destrucción de instalaciones y la alteración del orden, la jueza consideró que no se configuraba legalmente un motín. Este fallo resalta la complejidad de aplicar la ley en contextos de disturbios dentro de centros correccionales y plantea la necesidad de revisar los mecanismos de seguridad y control en instituciones destinadas a menores en conflicto con la ley.

