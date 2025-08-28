Una vaca vuela por los aires tras ser atropellada

0 min read

Un hombre mayor murió este miércoles en el distrito de Alwar (India) después de que una vaca que se interpuso en la trayectoria de un tren cayera sobre él, según informaron los medios locales.

Shivdayal Sharma, de 82 años, se encontraba orinando sobre las vías del tren momentos antes de que un ferrocarril expreso Vande Bharat de alto rendimiento embistiera al animal y lo lanzara a 30 metros por los aires.

Según los familiares de Sharma, el impacto de la colisión fue tal que una parte del cuerpo de la vaca cayó sobre el hombre, matándolo en el acto.

Esta no es la primera vez que el tren Vande Bharat sufre un accidente relacionado con el ganado. Anteriormente, se han reportado múltiples incidentes en los que la locomotora acaba con la vida de las reses y sufre daños importantes.

