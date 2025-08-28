Receta de tiras de panza chapina

2 min read

Las receta de exquisitas tiras de panza chapina son parte de los alimentos típicos de Guatemala, las puedes encontrar en cualquier comedor o mercado.

Esta deliciosa receta es para 6 personas, ideal para que la disfrutes en familia.

Tiras de panza

Esta deliciosa receta abunda para 6 personas y es tradicional de toda Guatemala.

Ingredientes:

3 chiles guaque.

1 cebolla.

2 dientes de ajo.

Sal al gusto.

¼ de taza de aceite de oliva.

2 libras de panza.

15 tomates grandes.

4 onzas de miltomate.

2 chiles pimientos rojos.

Preparación:

Limpiar la panza con ayuda de un cuchillo, raspando y eliminando todo rastro de suciedad. Lavarla muy bien con suficiente agua. Cocerla en un litro de agua, agregando un poquito de sal para sazonar. Es recomendable que después de que esté cocida la panza, que sea lavada nuevamente. Después de esto, se puede poner a cocer nuevamente con una rama de apio.

Para la salsa

Lavar el tomate, cebolla, miltomate, ajo y los chiles (retirando las semillas). Cocer los ingredientes con suficiente agua, agregando un poquito de sal. Cocidos los ingredientes, licuarlos con un poco del agua que se utilizó anteriormente para cocer los ingredientes. En un sartén, agregar 1/4 de taza de aceite de oliva. Encender el fuego lento. Después de que se caliente, agregar la salsa preparada previamente y sazonar con sal al gusto. Cuando la salsa esté espesa y consistente, agregar las tiras de panza y deja hervir durante unos 10 minutos aproximadamente. Se puede sazonar nuevamente al gusto. Servir las tiras de panza en un plato hondo. Puedes acompañarle con tortillas, arroz o alguna ensalada, si deseas. Disfrútala con tu familia

