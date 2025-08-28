Receta de tiras de panza chapina
Las receta de exquisitas tiras de panza chapina son parte de los alimentos típicos de Guatemala, las puedes encontrar en cualquier comedor o mercado.
Esta deliciosa receta es para 6 personas, ideal para que la disfrutes en familia.
Tiras de panza
Esta deliciosa receta abunda para 6 personas y es tradicional de toda Guatemala.
Ingredientes:
- 3 chiles guaque.
- 1 cebolla.
- 2 dientes de ajo.
- Sal al gusto.
- ¼ de taza de aceite de oliva.
- 2 libras de panza.
- 15 tomates grandes.
- 4 onzas de miltomate.
- 2 chiles pimientos rojos.
Te recomendamos la siguiente receta: Receta de pollo en crema y loroco guatemalteco
Preparación:
- Limpiar la panza con ayuda de un cuchillo, raspando y eliminando todo rastro de suciedad.
- Lavarla muy bien con suficiente agua.
- Cocerla en un litro de agua, agregando un poquito de sal para sazonar.
- Es recomendable que después de que esté cocida la panza, que sea lavada nuevamente.
- Después de esto, se puede poner a cocer nuevamente con una rama de apio.
Para la salsa
- Lavar el tomate, cebolla, miltomate, ajo y los chiles (retirando las semillas).
- Cocer los ingredientes con suficiente agua, agregando un poquito de sal.
- Cocidos los ingredientes, licuarlos con un poco del agua que se utilizó anteriormente para cocer los ingredientes.
- En un sartén, agregar 1/4 de taza de aceite de oliva.
- Encender el fuego lento. Después de que se caliente, agregar la salsa preparada previamente y sazonar con sal al gusto.
- Cuando la salsa esté espesa y consistente, agregar las tiras de panza y deja hervir durante unos 10 minutos aproximadamente.
- Se puede sazonar nuevamente al gusto.
- Servir las tiras de panza en un plato hondo.
- Puedes acompañarle con tortillas, arroz o alguna ensalada, si deseas.
- Disfrútala con tu familia
También te recomendamos que mires este vídeo por si tienes alguna duda de como preparar está receta: