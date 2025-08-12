Ola de violencia en la capital: piloto de camión y motorista mueren en ataques armados en zonas 12 y 14

1 min read

Los hechos ocurrieron con minutos de diferencia y provocaron fuertes operativos y cierres viales en puntos clave de la ciudad.

La mañana de este martes 12 de agosto estuvo marcada por dos hechos violentos que sacudieron a la Ciudad de Guatemala. Un piloto de camión y un motorista perdieron la vida en ataques armados registrados en las zonas 12 y 14, respectivamente.

En el primer incidente, los Bomberos Municipales confirmaron que un piloto de camión, de aproximadamente 27 años, fue atacado a balazos en la calzada Atanasio Tzul y 20 calle, zona 12. El hombre falleció en el lugar debido a heridas de bala en el cuello, quedando sin vida dentro de la cabina del vehículo.

Por este hecho, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) implementó cierres en el tramo hacia el norte de la calzada Atanasio Tzul, lo que afectó la circulación en puntos estratégicos como la avenida Petapa, Ciudad Real, Prados de Villa Hermosa y bulevar El Frutal. Los carriles reversibles hacia la avenida Petapa quedaron inhabilitados, y se recomendaron rutas alternas como bulevar Villa Hermosa, colonia Los Álamos y ruta Hincapié–Santa Inés.

– Ataque armado –



Inician cierres viales en 8 avenida 2 calle zona 14.



Realizan operativo en el área para dar con los responsables, precaución por las intervenciones en la vía pública, solicitó agente PNC.#PMTGuatemalaEnTodo #TraficoGT #TransitoGT pic.twitter.com/vhUckPQ13z — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) August 12, 2025

Minutos después, en la 2a calle y 8a avenida, zona 14, un motorista de unos 25 años murió tras recibir varios disparos. Cámaras de videovigilancia captaron el momento previo al ataque: el motorista hace señas al conductor de un vehículo, segundos antes de que este saque un arma y dispare. El móvil del crimen aún es desconocido.

La PMT informó que, debido a las diligencias en la zona 14, se mantiene el cierre de dos carriles, lo que ha generado tránsito lento en el sector.

Las autoridades no han confirmado si ambos hechos tienen relación, pero el clima de inseguridad ha encendido las alarmas en la capital, mientras continúa la búsqueda de los responsables.

