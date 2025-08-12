2 min read

El Ministerio de Gobernación confirmó este martes 12 de agosto el estallido de motines coordinados por pandillas en el Preventivo para Hombres de la zona 18 y en la cárcel Fraijanes 2, en un hecho que eleva la tensión en el sistema penitenciario de Guatemala.

El ministro Francisco Jiménez informó que las maras coordinaron acciones violentas de forma simultánea, exigiendo que sus máximos líderes, actualmente recluidos en el centro de máxima seguridad Renovación 1, sean devueltos a las prisiones donde antes ejercían control criminal.

“Hoy las pandillas han dado un paso más en su desesperación”, declaró Jiménez.

“Estos criminales, responsables de extorsionar y asesinar a nuestra gente, hoy retienen con violencia a valientes guardias del Sistema Penitenciario que se negaron a ceder ante sus amenazas”.

Guardias retenidos y heridos

De acuerdo con reportes oficiales, varios guardias penitenciarios permanecen retenidos dentro de los recintos. Los Bomberos Voluntarios confirmaron que en el Preventivo de la zona 18 resultaron heridos un guardia y un reo durante los disturbios.

Las autoridades señalaron que los líderes pandilleros aislados en Renovación 1 ya habían intentado previamente desestabilizar el sistema, pero fueron controlados y permanecen bajo estrictas medidas de máxima reclusión.

“El Estado de Guatemala no se doblegará ante ustedes. Lo más fácil sería negociar, como en administraciones anteriores. Eso no va a pasar”, enfatizó el titular de Gobernación.

Un sistema penitenciario bajo presión

La crisis en las cárceles se desarrolla mientras el país enfrenta otros retos de seguridad y salubridad, como el avance del brote de gusano barrenador, que amenaza con provocar una catástrofe ambiental y afectar gravemente a la fauna silvestre en la región.

La ineptitud de Francisco Jiménez

Nuevamente el Ministro Francisco Jiménez demostró la razón por la cual lo despidieron cuando era ministro en el gobierno de Álvaro Colom. Su ineptitud sin límites, desde que Bernardo Arévalo lo volvió a nombrar en ese puesto, las extorsiones, los asesinatos y los hechos violentos han aumentado en Guatemala, dejando claro que Francisco Jiménez no da la talla para el cargo de ministro de Gobernación, razón por la que los guatemaltecos exigen su renuncia.

