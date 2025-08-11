Capturan a presunta extorsionista mientras denunciaba a su pareja en Canalitos, zona 24

1 min read

Lo que parecía una denuncia de violencia doméstica terminó en una captura por el delito de extorsión. La mañana de este lunes 11 de agosto, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ana “N”, de 28 años, en la subestación de Canalitos, zona 24, cuando acudía a denunciar a su pareja por supuesta agresión.

Según el informe policial, al verificar sus datos en el sistema, se constató que la mujer tenía una orden de captura vigente desde el 1 de abril de 2022, emitida por un juzgado de Guatemala, por el delito de extorsión. De inmediato, fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes, aunque las investigaciones continuarán respecto a la denuncia que ella misma interpuso.

Otros casos de extorsión reportados



En la colonia San Antonio, zona 7 de Quetzaltenango, investigadores de la PNC detuvieron a Marco “N”, de 25 años, requerido por un juzgado de Huehuetenango por el mismo delito.

En un operativo separado, en la zona 1 de San Pedro Ayampuc, fue capturada Griselda “N”, de 23 años, quien tenía una orden de aprehensión emitida el 6 de agosto de 2025 por un juzgado de Guatemala, también por extorsión.

Las autoridades destacaron que este tipo de capturas forman parte de los esfuerzos para combatir las estructuras criminales dedicadas a este ilícito, que continúa afectando a comerciantes, transportistas y ciudadanos en distintas regiones del país.

