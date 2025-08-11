Accidente múltiple en la Ruta al Atlántico deja varios heridos

1 min read

La tarde de este domingo 11 de agosto, un aparatoso accidente de tránsito paralizó la circulación en el kilómetro 10.5 de la Ruta al Atlántico, a pocos minutos de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con reportes preliminares, al menos seis vehículos —entre ellos unidades de transporte pesado y automóviles particulares— se vieron involucrados en el incidente.

Los Bomberos Municipales informaron que varias personas resultaron heridas, por lo que se desplegaron ambulancias y personal de rescate para brindar asistencia prehospitalaria y trasladar a las víctimas hacia un centro asistencial cercano.

Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el choque múltiple. Sin embargo, testigos señalan que el tráfico era intenso y que uno de los vehículos pudo haber perdido el control, desencadenando la colisión en cadena.

Las imágenes difundidas muestran el impacto de gran magnitud, con vehículos severamente dañados y un importante despliegue de cuerpos de socorro en la zona. Las autoridades de tránsito trabajaron en el lugar para regular la circulación y evitar nuevos percances, mientras se realizaban las investigaciones correspondientes.

Este hecho se suma a la serie de accidentes reportados en rutas principales del país durante las últimas semanas, lo que ha motivado a las autoridades a reforzar los llamados a la prudencia al conducir y al respeto de los límites de velocidad.

