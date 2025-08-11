Accidente múltiple en la Ruta al Atlántico deja varios heridos
La tarde de este domingo 11 de agosto, un aparatoso accidente de tránsito paralizó la circulación en el kilómetro 10.5 de la Ruta al Atlántico, a pocos minutos de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con reportes preliminares, al menos seis vehículos —entre ellos unidades de transporte pesado y automóviles particulares— se vieron involucrados en el incidente.
Los Bomberos Municipales informaron que varias personas resultaron heridas, por lo que se desplegaron ambulancias y personal de rescate para brindar asistencia prehospitalaria y trasladar a las víctimas hacia un centro asistencial cercano.
Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el choque múltiple. Sin embargo, testigos señalan que el tráfico era intenso y que uno de los vehículos pudo haber perdido el control, desencadenando la colisión en cadena.
Las imágenes difundidas muestran el impacto de gran magnitud, con vehículos severamente dañados y un importante despliegue de cuerpos de socorro en la zona. Las autoridades de tránsito trabajaron en el lugar para regular la circulación y evitar nuevos percances, mientras se realizaban las investigaciones correspondientes.
Este hecho se suma a la serie de accidentes reportados en rutas principales del país durante las últimas semanas, lo que ha motivado a las autoridades a reforzar los llamados a la prudencia al conducir y al respeto de los límites de velocidad.