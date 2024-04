¿Cuál es el mejor momento para tener sexo?

4 min read

El sexo, lejos de lo que se pensaba antes, es un tema bastante normalizado en la sociedad de hoy en día. Hay quienes tienen sexo con su pareja de años, o quienes prefieren conocer a alguien en una noche loca, o incluso contactar con alguna escort de Skokka Ecuador.

Como bien se sabe, el sexo es muy diferente y relativo. Por este motivo, la práctica de esta actividad es muy diferente según el tipo de relación que se tenga con la otra persona, el carácter de cada uno y la atracción que haya.

Además, hay muchas personas que no tienen claro cuál es la mejor hora o momento para disfrutar de este placer. Por eso, el portal clasificado para adultos Skokka, ofrece servicios disponibles a cualquier hora del día para que se pueda probar y que cada uno seleccione lo que más le gusta en cualquier momento.

Sin embargo, hay un estudio publicado en la revista British Medical Journal, que explica que durante la madrugada se disfruta mucho más de esta actividad. Esto se debe a que la testosterona ofrece niveles muy altos a estas horas del día.

A continuación se van a exponer el motivo, la hora exacta y los beneficios que soportan esta opinión.

¿Por qué es el mejor momento?

Como se ha dicho, cada persona es un mundo y tiene unas preferencias. Sin embargo, el estudio mencionado anteriormente muestra que a esa hora la hormona sexual aumenta hasta un 50 % en los hombres; y un 25 % en el caso de las mujeres.

Es por esto que muchos hombres recurren a profesionales o tienen una cita con una escort Santiago, por ejemplo, durante estas horas del día, puesto que pueden sentir más placer y pueden hacer que las mujeres lo sientan así. Además, es una hora bastante discreta para aquellos que quieren evitar ser vistos con estas profesionales.

¿A qué hora exacta de la madrugada?

Suele decirse que la hora ideal para mantener este tipo de relaciones sexuales es a las 5:48 de la mañana, puesto que es el momento en que el cuerpo se encuentra con la energía máxima. Sin embargo, por las noches, tras días intensos de trabajo, el cuerpo está agotado y necesita descansar.

Por eso, muchas de las personas que practican sexo con sus parejas, o incluso con las escorts, no acaban de disfrutar del todo. Están cansados y preocupados por los diferentes sucesos del día. De hecho, muchos dicen que es porque no hay una real atracción física o porque hay problemas entre la relación, pero no saben que este agotamiento también afecta.

Beneficios de tener sexo a esta hora

En primer lugar, como se ha mencionado antes, el placer que sienten ambas personas es mucho mayor. El cuerpo está descansado y recargado de energía, las ganas están más presentes y la mente está mucho más despejada, dejando así los pensamientos negativos de lado.

En segundo lugar, es mucho más fácil llegar al orgasmo o al clímax. Esto se debe a que ambas partes están más centradas en esta actividad y se dejan llevar más, intentando darse placer mutuamente.

Por último, en las mujeres, produce que la melatonina aumenta y que el sueño se concilie más fácilmente. La testosterona está más presente en el momento en el que sale el sol y la vitamina D incrementa.

Otras opiniones sobre la mejor hora para tener sexo

Otro estudio publicado en el periódico Voz Populi afirman que otra hora muy buena para tener sexo es nada más comer, puesto que esto mejora el estado de ánimo y la productividad de las personas. En este sentido, quienes vuelven al trabajo por la tarde están más activos y sus capacidades funcionan mejor.

En el mismo periódico se confirma que, si lo que se busca es dormir relajadamente, lo mejor es practicar sexo antes de dormir. Esto se debe a que al tener un orgasmo se liberan hormonas como la oxitocina que mejora el sueño.

Para resumir todo lo que se ha dicho, se puede concluir que la mejor hora para tener el sexo depende de muchos factores. En primer lugar, la edad influye puesto que esta marca los tiempos de toda relación; el estado de ánimo también afecta muchísimo ya que de esto dependen las ganas que las dos personas tengan; y las preferencias también.

En cuanto a preferencias se refiere, hay personas que prefieren dormir plácidamente después de haber tenido un buen orgasmo; y hay personas que miran más por su propia salud física y mental, y prefieren coger las vitaminas comentadas para así estar más fuertes. Sea como sea, la actividad sexual es necesaria y no hay porqué avergonzarse de ello.

Para realizarla, solo se necesita una persona con quien mantener este tipo de relaciones. En caso de que no se tenga, siempre se puede recurrir a una escort que estará encantada de ayudar a satisfacer las necesidades.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...