Escucha ‘Punto y Coma’, el disco debut del artista de folk colombiano El Chivato

Las 12 canciones del disco debut del artista bogotano son un viaje que simboliza su crecimiento personal basado en el concepto de «parar, respirar y volver a empezar».

El Chivato, el artista de folk pop que conquistó al público con su canción ‘Te debo un baile’, está listo para sorprendernos con su primer LP titulado ‘Punto y Coma’.

‘Punto y Coma’ es un álbum que refleja la evolución musical y personal de El Chivato, quien nos invita a recorrer sus emociones, experiencias y sueños a través de 12 tracks llenos de ritmo, melodía y sentimiento. El álbum incluye los sencillos ‘Bucle’, ‘Inolvidable’ (tour), ‘Los buenos deseos’ junto al artista mexicano Hugo ‘Poyo’ Segovia y ‘Una cita para sentir’ junto a Mafe Mesa, que ya han cautivado a los oyentes con su originalidad y calidad.

El Chivato nos dice que ‘Punto y Coma’ es un disco que representa un antes y un después en su carrera y busca conectar con el público de una manera más íntima y profunda partiendo de su origen como artista y persona.

«Es un disco que habla de amor, desamor, esperanza, nostalgia, alegría, tristeza y todo lo que nos hace humanos. Es un disco que quiero compartir con todos los que me han apoyado y me han inspirado a seguir haciendo música», afirma el artista.

Su música está inspirada en el DIY (Do It Yourself) y el PMA (Positive Mental Attitude), dos filosofías punk que aplicó al folk para crear su propio estilo y mensaje. Además, las canciones que aún no han salido al aire, pero que están en el disco, son un viaje personal basado en el concepto de «parar, respirar y volver a empezar», un símil al usar el ‘punto y coma’ (;) en un texto.

Prepárate para disfrutar de un viaje musical que te hará bailar, cantar y sentir.

Escucha el disco ‘Punto y Coma’ (;) de El Chivato en tu plataforma musical favorita

Sobre El Chivato

El Chivato es el proyecto de folk pop de Emilio Rincón, que nació en 2016 con canciones escritas en un cuaderno y compuestas en una guitarra. Desde entonces, el músico colombiano ha lanzado dos EP’s, varios sencillos y en 2024 estrena su primer LP, ‘Punto y Coma’ (;). Su música se caracteriza por ser ligera, real y emotiva, y ha logrado posicionarse en la escena independiente de Colombia y México, compartiendo escenario con artistas de renombre en múltiples giras a nivel nacional e internacional.

