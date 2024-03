Volcán presenta ‘Ver tus ojos mirándome’, una canción para recordar los amores con nostalgia

5 min read

Volcán es una banda de indie rock colombiana que reúne la energía de creación para dosificarla en canciones. El proyecto nace en Medellín, Colombia en 2019 como un experimento del músico David Ospina para poner a prueba su nuevo estudio Brona Records. Su propuesta es una exploración de un sonido vintage (retro) mezclado con sonidos más modernos.

Integrado por David Ospina (voz, guitarra y producción), José Hernández (bajo, coros y dirección creativa), Sebastián Fuentes (guitarra, coros y colágeno) y Rodrigo Canal (batería y gestión), el grupo tiene como intención en su propuesta inmortalizar momentos y situaciones cotidianas, pero una vez las observan a profundidad, los marca un momento especial en sus vidas.

«No queremos enviar un mensaje con nuestras canciones, porque en realidad no estamos predicando algo, más bien, a través de la música queremos expresar sentimientos cotidianos y situaciones personales que eventualmente se conectan con las personas que nos escuchan y disfrutan de la música», comenta el grupo con influencias de Gang of Four, Richard Hell and the Voidoids y The Misfits, además del soul de los años 70 con cuerdas y vientos.

‘Ver tus ojos mirándome’ es el nuevo lanzamiento de Volcán, una canción que expresa los sentimientos de una persona que debido a sus malos hábitos ha ido perdiendo el afecto de la persona que más quiere. La persona busca redimirse a través de la canción diciendo: «habrá un cambio para lograr que esos ojos vuelvan a ver con la misma pureza del inicio, cuando había un amor así muy profundo».

‘Ver tus ojos mirándome’ explora sonidos retro neoyorquinos y londinenses, usando un formato de los años 70 con sonidos saturados en la batería y guitarras eléctricas limpias, muy de la onda Gang of Four o Richard Hell and the Voidoids.

A manera de ciencia ficción, el videoclip de ‘Ver tus ojos mirándome’ narra la historia de tres amigos de infancia, ahora en sus treinta, que se encuentran una casa aislada con una misteriosa máquina que cada cierto tiempo les envía una alarma para que acudan a ella. A medida que esperan una última señal de la máquina, debido a una serie de eventos entre planetas y la luna, se crea un sentido de camaradería y vigilancia compartida. Finalmente, al completarse la cuenta regresiva, la máquina del tiempo se activa y son transportados a momentos de su infancia donde experimentaron su primer amor, viviendo nuevamente la intensidad y la felicidad de ese instante único.

En ese pasado reviven momentos de su adolescencia en el que compartieron con Z, su amiga y también primer amor. Entre estas escenas, entendemos que Z fue la creadora de esta magnífica máquina y que, al probarla y perfeccionarla, se sumergió en ella y desapareció. Por esta razón los tres amigos viajan en el tiempo para estar con ella de nuevo por unos instantes. Después de la experiencia, cada personaje regresa al presente y continúan sus caminos por separado.

El video fue dirigido por Bourbon Mindshare, producido por Tomato Content con la Co-producción de Efecto Vinilo.

«Es una canción para esos momentos en los que sueles contemplar las cosas buenas de la vida, sentimos que es una canción nostálgica más no triste, incluso sentimos que la canción energiza y da esperanza. Dan ganas de bailar y todo», agrega la banda.

‘Ver tus ojos mirándome’ es el tercer sencillo del nuevo disco de Volcán. La banda lanzó a finales de 2023 los 2 primeros sencillos: ‘La ciencia de los sueños’ que tiene un toque setentero al estilo de Led Zeppelin y ‘Todos los perros van al cielo’, una canción máspsicodélica y nostálgica dedicada a todas las mascotas que ya no están en este plano; es perfecta para inmortalizarlas.

El tercer disco de estudio de Volcán, de una manera muy extraña y positiva, habla de la vida y la muerte con todas sus cosas buenas y no tan buenas. Toca temas de muerte sin verlo como algo negativo, por el contrario, es como diciendo que lo que se está viviendo es necesario disfrutarlo y luego llegará otra etapa de la misma vida que se llama la muerte.

Volcán se presentará por primera vez en el Festival Estéreo Picnic el domingo 24 de marzo en el Parque Simón Bolívar donde compartirá escenario con bandas de talla mundial como blink-182, The Offspring y Arcade Fire, entre otras.

«Después de 5 años es brutal para nosotros recibir esta invitación, porque sentimos que estamos en un plano mucho más visible. Es como si reconocieran estos 5 años de carrera y los casi 3 discos publicados, sentimos que pasamos a la A (risas) y estas cosas se vuelven un motor para seguir haciendo música», enfatiza la banda.

El calendario de lanzamientos de Volcán se completará en abril y mayo con los sencillos ‘Ceros & Unos’, y ‘Alma y olvido’, y la publicación de su tercer disco ‘Ceros & Unos’ para el mes de junio.

«No nos gusta tener expectativas porque sentimos que puede matar muchas oportunidades, pero algo si está claro y es que después de 5 años y 3 discos sentimos que hemos llegado a un sonido que proyecta fuertemente la energía de Volcán en todas sus facetas musicales, desde las canciones más tranquilas y atmosféricas, a las canciones más movidas y bailables, hasta las más estalladas. En realidad, somos como el fenómeno natural que nos denomina, a veces muy tranquilos, otras veces silenciosos, pero con mucha energía en circulación y otras veces un poco más caóticos. Es importante descubrirnos porque lo que van a encontrar en nosotros es música enérgica y visceral, además de letras y melodías que lo único que pretenden es hacernos vibrar dentro de un mar de emociones», concluye Volcán.

