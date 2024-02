Andrea Hernández: La videógrafa colombiana que conquistó los grandes escenarios del mundo

3 min read

Andrea Hernández ha sido la mente creativa detrás de las visuales de artistas como Marc Anthony, Carlos Vives, Maluma, Myke Towers, Tainy y Sebastian Yatra.

Andrea Hernández es una apasionada por la música y las artes visuales. Esto la ha llevado a viajar por el mundo siendo parte de equipos creativos de grandes proyectos musicales. La videógrafa y artista colombiana se caracteriza por su alta creatividad, experiencia y capacidad estratégica. Su trabajo, que suma un cúmulo de shows y giras exitosas, ha logrado captar los titulares internacionales y ganar múltiples reconocimientos.

Es co-fundadora de Cuttlefish Lab LLC y con su equipo, trabajan actualmente en la dirección creativa de los shows de: Marc Anthony, Sebastián Yatra, Myke Towers, Tainy y Arcángel. En sus proyectos más recientes, Andrea ha tenido bajo su dirección a más de 15 artistas de motion graphics, vox, 3D y a grandes técnicos de luces y video.

Andrea Hernández hizo parte del equipo de Carlos Vives entre el 2014 y 2018. Allí pudo trabajar de la mano con el artista y su equipo en la puesta creativa de sus conciertos. El show del artista en el Estadio el Campín en 2015, le dio una gran visibilidad internacional.

Algunos de los trabajos más importantes de Andrea Hernández han sido Sebastián Yatra en el Estadio Metropolitano Madrid (España) en junio de 2023, Arcángel con 2 Sold out en el Estadio Quisqueya de República Dominicana en junio de 2023, Myke Towers con 3 Sold out en el Choliseo de Puerto Rico en octubre 2022, Jhay Co con 3 Sold out en el Choliseo de Puerto Rico en noviembre de 2021, Becky G en Houston Rodeo Texas en 2020 y Carlos Vives y sus Amigos en el Estadio el Campín de Bogotá en 2015.

Andrea Hernández también ha trabajado con Ricardo Montaner (Bajo la co-dirección creativa de YC3), Pitbull (Bajo la co-dirección creativa de YC3), Becky G, Gente de Zona, Saweetie, Ozuna, Bad Bunny (Streaming Corona Sessions PR 2021), SECH, Pedro Capó (Viña del Mar 2020), Manuel Turizo, Premios Tu Música Urbano 2019, Nicky Jam y Maluma.

‘On Tour’ (Actualmente)

En enero de 2024, Andrea Hernández tendrá a su cargo una de las producciones más grandes que se han realizado en la historia del Coliseo de Puerto Rico. En esta oportunidad estará a cargo del proceso creativo del show de Tainy (Uno de los productores más importantes del reguetón).

Sobre Andrea Hernández

Es una artista y videógrafa colombiana, nacida en Bogotá. Ha dedicado su carrera al trabajo en la industria musical, desde el área creativa. Su formación académica comenzó a muy temprana edad con la Sinfónica Juvenil de Colombia y posteriormente continuó estudiando la carrera de música. Sin embargo, la experiencia adquirida y el constante aprendizaje la llevó a dejar su carrera en séptimo semestre y dedicarse de lleno al trabajo que ama. Creció rodeada de arte. En casa, Andrea compartía con su papá el amor por las artes plásticas y visuales. Él se dedicaba a la historia y curaduría de uno de los espacios más importantes de arte independiente de su ciudad.

Empezó a hacer visuales en sus primeros semestres universitarios, trabajando para los proyectos musicales de sus compañeros y amigos. Luego, empezó a grabar la cotidianidad de la ciudad, hacer postproducción en casa y mezclar en vivo en clubs de música electrónica, en donde comenzó a hacerse notar. Esta experiencia, y el reconocimiento creciente en la escena bogotana, le permitieron hacer visuales con DJS internacionales que visitaban nuestro país, como Miss Kitten, Ladytron, Tok Tok vs Soffy, entre otros.

Después llegaría su paso por el proyecto de Carlos Vives. Desde entonces la videógrafa colombiana, no ha parado de recorrer el mundo mostrando su arte y acompañando importantes espectáculos.

