Antonio Montenegro resurge como el ave fénix con su disco debut ‘De las cenizas vendrá algo nuevo’

Antonio Montenegro es un cantante, compositor, letrista, poeta, guitarrista y productor chileno. Es un artista que busca comprender, a través de escribir canciones, lo que va viviendo y sintiendo, desde la honestidad y la poesía, con una tendencia natural hacia encontrar esas respuestas en la guitarra y la libreta. Es un ser pasional, inquieto, activo y viajero por naturaleza, siempre buscando una aventura en cada creación musical.

La intención de su propuesta musical es mostrar el potencial de los jóvenes cantautores latinoamericanos, artistas talentosos que tienen mucho por decir y con nuevas narrativas para contar historias entretenidas.

«El mensaje que quiero llevar con mis canciones es una invitación a no perder la esperanza, incluso, en medio del dolor; podemos construir quién soñamos ser´. Debemos agradecer a quién nos ha amado, aunque ese alguien deba partir para que en ese dejar ir podamos avanzar nosotros también», cuenta Antonio Montenegro, un artista influenciado por la canción de autor, los sonidos acústicos de Violeta Parra y Johnny Cash, y el cuidado del lenguaje poético de Joaquín Sabina.

‘De las cenizas vendrá algo nuevo’ es su disco debut, cuyo título hace referencia a la leyenda del ave fénix que resurge de sus cenizas. Es la historia de alguien que está atravesando el proceso del fin del amor de pareja y las emociones que eso conlleva, hasta la realización que cuando arda todo lo que conocías ahí comienza un nuevo capítulo en tu vida, algo nuevo.

Es un álbum conceptual. Desde la primera hasta la última canción se desarrolla en orden una historia acerca de las fases del desamor, del proceso que uno vive cuando se acaba una relación, partiendo por el momento en que te das cuenta que no deberían seguir juntos en ‘A medias’ llegando hasta una ‘Canción para decirte adiós’ y continuar hacia lo nuevo que vendrá en tu vida.

«Como la leyenda del ave fénix uno puede renacer de sus cenizas. Es un mensaje de auto-aceptación y esperanza, una invitación a dar las gracias incluso a un amor que ha concluido y continuar con tu vida hacia lo nuevo que está por venir», agrega el artista chileno.

‘De las cenizas vendrá algo nuevo’ explora sonidos acústicos, principalmente de cuerdas de guitarras Martin del folk clásico estadounidense y un cuarteto de cuerdas (violines, viola y cello) que forman una linda colaboración entre los ritmos de la música popular y la delicadeza compositiva de la música de cámara. Fue grabado en un estudio con tecnología analógica de los años 90 para lograr un sonido clásico de la vieja escuela.

‘De las cenizas vendrá algo nuevo’ de Antonio Montenegro invita a aceptar las diferencias que nos separan y a dar las gracias por el tiempo juntos en la comprensiva ‘A medias’, explora momentos de confusión en la realista ‘Aunque no vuelvas por mí’, hace catarsis y habla de la pasión purgando el dolor que se viene atravesando, para después reconocer y agradecer la importancia que tuvo esa persona en tu vida en ‘Aguardiente’, le canta a la nostalgia y a la paz cuando ya no hay sentimientos fuertes, sólo espacio para recordar los momentos felices en ‘Tardes de domingo’ y habla de aceptación cuando ya no hay vuelta atrás y cada uno debe seguir su camino porque así es el amor y de las cenizas vendrá algo nuevo en ‘Canción para decirte adiós’.

Según Antonio Montenegro «El disco tiene un hilo conductor en donde las canciones se van desarrollando en orden como fases de un proceso, cada una con un temperamento especial que se manifiesta en la música y la letra. Es perfecto para escuchar en un momento del día que sea tranquilo, donde puedas sentarte a ponerle atención a las letras y sentir la delicadeza de la música. Es para cualquier momento de la vida en que te encuentres conflictuado por tus sentimientos hacia alguien que amas y hacia ti mismo en tus relaciones, es algo transversal tanto en la adolescencia como en la adultez».

El concepto detrás del diseño de la portada del disco se enfoca en el fuego que convierte todo en cenizas, incluso en el caso de la portada el propio corazón, para que de esas cenizas venga algo nuevo y renovado en tu vida, un nuevo tú y un nuevo amor.

«Mi mayor desafío a la hora de darle vida al álbum fue hacerme un mejor guitarrista en el proceso y saltar desde el Home Studio al estudio profesional adecuado para poder hacer realidad el sonido que estaba buscando para el disco», concluye Antonio Montenegro.

Antonio Montenegro planea seguir lanzando nuevas canciones y espera ejecutar una serie de conciertos para lanzar en vivo su álbum. De igual manera, ya se encuentra componiendo y grabando nuevos temas para un disco de larga duración en 2024.

