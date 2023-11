La banda colombiana Sill renace con ‘Mi corazón armado’

3 min read

‘Mi corazón armado’ fue la catarsis perfecta para traer de vuelta a la arena musical a la banda precursora del emo y el post hardcore en Manizales.

Sill es una banda colombiana de rock y metal alternativo de la ciudad de Manizales fundada en 2004. Siendo muy jóvenes y siguiendo las tendencias musicales de comienzos del 2000, el grupo comenzó a trabajar en sonidos inclinados al emo y al post hardcore; llevando las composiciones en esa línea. Acompañados de una estética visual y lírica, Sill se convirtió en la primera banda de Manizales en abrir las puertas a estos géneros con la intención clara de expresar sus emociones a través de sus canciones.

Integrados en la actualidad por Cristian Salazar, Alejandro Palacio, Jonathan Moncada y Alejandro Puerta, Sill regresa con una imagen renovada, nuevas canciones y manteniendo la esencia artística, musical y de identidad que los caracterizó en sus inicios.

«Desde un principio hemos querido mostrar y expresar nuestras emociones y experiencias juveniles en piezas musicales donde el público se sienta identificado, inculcando ese mensaje en el público que se refugia en las canciones que creamos», comenta el grupo. «La amistad nos unió para hacer música con gustos en común y la pasión por seguir creyendo en este sueño nos tienen de vuelta», agrega la banda con influencias de emocore, pop punk, metalcore, trash y metal alternativo en grupos como Bring Me The Horizon, Alexisonfire, Killswitch Engage, Bullet for my Valentine, Metallica, Underoath, Deftones y Slipknot.

‘Mi corazón armado’ es el nuevo lanzamiento de Sill, una canción que en su letra expresa una temática de renacimiento y renovación. Es una invitación a volver a comenzar sin importar los miedos o temores que se presenten, es brindar por las nuevas oportunidades.

La canción explora voces rasgadas por parte de Cris y Alejandro participando en un coro potente. A nivel de baterías, ‘Mi corazón armado’ sigue un patrón similar al metalcore y al post hardcore. Por su parte, la afinación de guitarras y bajo es diferente a las canciones anteriores de Sill; ahora tienen un sonido más potente y mucho más elaborado en cuanto a riffs. Finalmente, la canción combina momentos pesados y melódicos como en el coro.

«Es una letra precisa que explica nuestro renacer como banda. Tenemos una nueva oportunidad de volver a florecer nuestra pasión por lo que hacemos y un despertar nostálgico para el público y amigos que 20 años atrás nos acompañaron. También es una oportunidad para que un público nuevo nos conozca», enfatiza el grupo.

El video de ‘Mi corazón armado’ muestra el retorno de la banda a su esencia. Presenta la nueva etapa de Sill y la energía especial de lo que significa darle vida a nuevos procesos creativos. El clip refleja la energía que sus integrantes desbordan al hacer una de sus más grandes pasiones, crear música entre amigos. El video se grabó en el Parque Nacional Natural de los Nevados a 4.100 msnm donde nace el sill del volcán.

«Si estás con el ánimo, gracias a su energía, ‘Mi corazón armado’ te ayudará a tener coraje y a recordar el valor que tienes como persona. Renacer y reinventarnos siempre será posible», enfatiza Sill.

Sill regresó para quedarse por un buen tiempo, por eso sus integrantes ya tienen trazada una hoja de ruta para 2024 que incluirá shows en vivo, nuevas canciones y videos.

«Nuestra principal expectativa en esta nueva etapa del grupo es divertirnos, reconectar como músicos y revivir un proyecto que fue importante para la escena del rock en Manizales. Sill regresa con el mensaje de que aún hay escena post hardcore, emocore y metalcore en la ciudad. Tenemos la madurez y la evolución musical suficiente para dejar huella en este nuevo camino que iniciamos», concluye el grupo.

