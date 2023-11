Alejandra O’Leary presenta ‘A Word About It’, una canción de pop rock moderno y futurista

4 min read

Alejandra O’Leary es una cantante compositora e intérprete de electro-pop-rock de Portland, Maine, EE. UU. Sus raíces están en Colombia e Irlanda, y su corazón está en el rock, el pop y la música aventurera, valiente y brillante. Alejandra hace creaciones de pop-rock híbrido indie con giros melódicos y graves potentes. Influenciada por Liz Phair, Pixies, Blur, Britney Spears, Arctic Monkeys y The Strokes así como por The Beatles, The Cranberries, The Smiths, Taylor Swift y Lucinda Williams, la música de Alejandra es como su música, una mezcla de culturas, influencias, emociones, posturas, géneros y actitudes.

«Este proyecto nace porque siempre estoy grabando. Grabar es la actividad de mi vida. Es mi vocación. Siempre estoy componiendo y grabando en el estudio que llevo conmigo en la mente que nunca cierra. Siempre estoy creando un álbum nuevo, aunque no siempre lo sepa yo. Yo hago canciones como los árboles hacen flores – naturalmente y sin pensarlo mucho. Como fanática ardiente de la música pop, “la música” para mí es un sinónimo para “las grabaciones” o quizás “los álbumes”. Para mí, las canciones son las grabaciones», cuenta Alejandra O’Leary.

‘A Word About It’ es su nuevo lanzamiento, una canción a la vez genial, moderna, apasionante, metálica y beatlesca. Las armonías y capas de sintetizadores y guitarras crean una joya del pop para revisitar sin cesar. Es una unión armoniosa entre los dos entornos y sus distintivas posibilidades sonoras y tecnológicas.

La pista, inspirada en ‘While My Guitar Gently Weeps’ de los Beatles, fue grabada entre el home estudio de Alejandra O’Leary y Acadia Recording Company en Portland, Maine, EE. UU. Fue realizada con el ingeniero Todd Hutchisen, el baterista Joe Beninati y el guitarrista Jamie Church. El sencillo captura el sonido de la tecnología moderna con los sonidos sintéticos y electrónicos, pero también tiene sonidos inesperados, extraños y desconocidos.

«La canción surgió de una experiencia particular, pero no quiero compartirla, no porque sea delicado sino porque quiero proteger el misterio y la universalidad que escucho en la canción hoy. La canción lleva nuevas sensaciones para mi cada vez que la escucho, sensaciones que no tienen nada que ver con su origen», enfatiza la cantante. «El mensaje de ‘A Word About It’ es “Aquí está algo nuevo, algo muy moderno, pero algo que también exista afuera del tiempo», menciona.

El proceso de grabar la canción fue una aventura para Alejandra, pues gran parte de la grabación se hizo en su estudio casero en donde los sonidos logrados con su piano electrónico y sus tambores sintéticos electrónicos le dieron un toque único a la canción.

El sonido logrado en ‘A Word About It’ es natural y mecánico al mismo tiempo. La idea de la canción como grabación fue combinar los sonidos del rock clásico con los sonidos del pop moderno, también el pop de los años ochenta y, por supuesto, el pop del futuro.

Para Alejandra O’Leary, «‘A Word About It’ es una canción ideal para escuchar un momento en que alguien quiere tomar un poco de espacio afuera de la vida cotidiana y conectar con sí mismo y con sus deseos más profundos. A veces la vida cotidiana puede ocultar a estos deseos tan importantes que nos da nuestra individualidad y vitalidad. Quiero ayudar a devolver el autoconocimiento al oyente. Eso es lo que la música siempre ha hecho para mí, me devuelve a mí misma».

El mensaje que Alejandra O’Leary lleva a través de sus canciones es que no importan los horrores de la vida, las tragedias tanto como la vida “normal” no pueden matar a la creatividad, la vitalidad, la originalidad, la musa y la música, que siempre siguen creciendo en la humanidad para siempre.

«Siempre he sido fanática de la música presentada en el formato de álbum. Para mí, un disco es como una novela, con capítulos que se necesitan, se hablan y se reflejan. Aún más que la música en vivo (la que también amo por supuesto), mi conexión con la música viene de mi relación profunda con los álbumes que voy a seguir escuchando para toda la vida – la obra de los Beatles más que todos, pero también las obras de Nirvana, Billy Joel, Wilco, Britney Spears, Rihanna, The Strokes, The Cranberries, Elvis Costello y Taylor Swift. Claramente soy una hija de los años noventa», puntualiza la artista.

‘A Word About It’ estará incluida en el próximo disco de Alejandra O’Leary que saldrá cerca de Navidad 2024. El título provisional del nuevo álbum es ‘Can You Forgive Her?’ (‘¿La puedes perdonar?’). El álbum irá más allá sonoramente de sus álbumes anteriores, con más experimentación, técnicas nuevas y sonidos que descubra e invente.

«La idea de cada álbum que hago es expresar algo de mí, del momento de mi vida que estoy pasando, y también de expresar algo que nos pertenece a todos. También quiero hacer música simplemente buena, música que durará por décadas y siglos, música que honra a la música del pasado que me ha marcado para siempre, que determinó la dirección de mi vida, y que sigue marcándome y dirigiéndome para adelante», concluye.

