Loy estrena ‘Pa’ Ti’, una canción de amor propio

El 2023 ha sido un año donde Loy ha cambiado y explorado mucho su lado pop, sus emociones y sentimientos más profundos y se han plasmado en canciones profundas que conectan y que cuentan la historia de Daniela como Loy. Sin duda, ha sido un giro que valdrá la pena y que ya se empieza ver en su nuevo sencillo ‘Pa’ Ti’ y lo nuevo que prepara la artista colombiana radicada en Medellín.

‘Pa’ Ti’ es una canción que nació en un momento muy personal de Loy donde se sentía vulnerable, frustrada y donde se dio cuenta que tiene muchos miedos y dudas internas que quería sacar y no guardarlas más. Es una canción que Loy hizo para ella misma y pensando en todas esas personas que sienten lo mismo en algún momento de su vida y necesitan palabras de aliento y una canción que los/las haga sentir empoderados y sientan que por más que la vida tenga sus retos, siempre tienen la fuerza para sobrepasar lo que sea.

Es una canción pop fusionada con dancehall, además tiene tintes de reggaetón para cambiar el mood. Aborda temáticas de vulnerabilidad, frustración y miedos, pero siempre seguido de ganas, fuerza, voluntad, convicción y mensajes positivos hacia ti misma.

«Detrás de cada persona hay miedos e inseguridades y eso está bien, sentirse débil y pequeño hace parte del proceso y está bien; pero sobretodo, no importa cuán lejos veas la meta o tus sueños siempre se puede. Sé amable contigo mismo/a en el proceso, sube tu cabeza y sigue luchando, la derrota es un estado mental, tú sigue trabajando duro y verás que todo volverá a ti», cuenta Loy.

Desde el momento en que Loy escribió ‘Pa’ Ti’ supo que era una canción de amor propio para cantarla al espejo y sonreír a sí misma, por eso, tomó un espejo de su casa, un labial y su celular y se tomó la foto para la portada de la canción de la forma más natural y orgánica, igual que su sencillo.

«‘Pa’ Ti’ es una canción que te puede acompañar no sólo en cualquier momento del día sino en cualquier momento de la vida, si estás en el colegio aún y no sabes que quieres hacer con tu vida, si estás en la universidad y estás viendo que la vida es más compleja de lo que pensabas, si estás emprendiendo y estás llena de incertidumbre, si estás en tus 30s y sientes que quieres más; no importa tu edad y no importa el momento del día esta canción es pa’ ti, para todo el mundo», puntualiza Loy.

Loy seguirá lanzando música periódicamente y prepara diez nuevas canciones para 2024 esperando seguir conquistando nuevos públicos en Colombia y Latinoamérica.

«Loy está abriendo las partes más íntimas de su corazón para compartir sus historias a través de su música. Loy quiere conectar con el público desde Daniela como persona detrás de Loy y romper esa brecha que hay entre el artista y el público», concluye.

