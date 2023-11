ChicaAlDía Sophie Turner la candente británica

2 min read

Nació en Northampton, hija de Andrew, quien trabaja en una compañía de distribución de palé y de Sally, una profesora de enfermería. Su familia se trasladó a Warwick cuando ella contaba con dos años. Allí acudió a la escuela primaria hasta que cumplió once años. Más tarde, entró en la Kings High School para estudiar secundaria, también en Warwick. Su interés por la interpretación la llevó a integrarse desde muy joven en un grupo de teatro local. Tiene dos hermanos mayores.

Con apenas trece años, en 2009, superó el casting de la serie de la cadenaHBO, Juego de tronos donde obtuvo el papel de Sansa Stark, la mayor de las hijas de la Casa Stark. Su profesor de teatro la animó a realizar la audición para el papel. Para ello, se tiñó el cabello de rubio a rojo adaptándose así a la descripción del personaje en las novelas de Canción de hielo y fuego que sirven de base a la serie. Su trabajo le valió varias nominaciones del Sindicato de Actores de Cine a la mejor actriz de reparto en una serie dramática (2011, 2012 y 2014), así como una nominación a mejor actriz joven de reparto de televisión en los Premios Artista Joven del año 2013.

Asentada en su rol televisivo, en 2013 debutó en el cine protagonizando junto a Jonathan Rhys Meyers, la película Mi otro yo dirigida por Isabel Coixet y basada en la novela Another Me de Catherine MacPhail. Este mismo año participó también el telefilme The Thirteenth Tale donde interpretó el papel de Adeline March. También narró en la versión audiolibro, la novela corta de Lev GrossmanThe Girl in the Mirror, incluida en la antologíaMujeres peligrosas, editada por George R. R. Martin y Gardner Dozois. En octubre de 2013, Turner fue fichada para la película de comedia, Barely Lethal, junto a la actriz estadounidense Hailee Steinfeld, la película fue lanzada el 29 de mayo de 2015.

El 22 de enero de 2015, Turner se unió al elenco principal de la película, X-Men: Apocalypse como Jean Grey, que tuvo su estreno el 27 de mayo de 2016. Turner aprendió la habilidad del tiro con arco durante la preparación del papel, teorícamente según explicaba la misma, sería un simple hobby del personaje, no obstante dicha práctica no tuvo finalmente relevancia.

En 2018 se estreno la película Josie, donde interpreta a la protagonista.

Turner comenzó una relación con el cantante Joe Jonas en 2016, comprometiéndose con él en octubre de 2017 Se casaron el 1 de mayo de 2019, después de los Billboard Music Awards 2019, en una sencilla boda en Las Vegas.





