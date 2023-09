La Candelaria Lado A: Tango hecho en Medellín, Colombia

5 min read

Siempre que quieras conectarte con música nueva, si te gusta el tango y tienes puesta la mirada en cómo se puede y se podría transformar este género musical escucha el EP ‘La Candelaria Lado A’, lo nuevo de la orquesta de tango La Candelaria.

La Candelaria es una orquesta de tango colombiana de la ciudad de Medellín dedicada al estudio y la ejecución del tango no sólo argentino sino también colombiano y eso incluye sus propias composiciones. El proyecto integrado por 11 músicos: piano, contrabajo, cello, 4 violines, 3 bandoneones y una cantora nace en 2021 como un pretexto para que sus integrantes se acerquen al tango argentino para estudiarlo y entenderlo, pero sobre todo para tocarlo a su manera con sus acentos, cadencias, alegría, carisma y teatralidad. La Candelaria es el nombre de la comuna donde nace la orquesta y una de las más importantes de la ciudad por su patrimonio arquitectónico, histórico y cultural. La Candelaria también significa Medellín, ciudad de la luz, de la candela.

«La intención de nuestra propuesta musical radica en aportar a la consolidación de un sonido de tango local, es decir, de Medellín; tenemos la intención de promover nuestra manera de tanguear, desarrollarla y defenderla. Reconocemos y respetamos lo que Argentina nos trajo y ahora es menester reconocer lo que ha pasado y lo que está pasando hoy con este género musical en la ciudad. Hablar de tango es hablar de Argentina, obviamente, así como hablar de jazz es hablar de Estados Unidos; pero el tango no se quedó en su lugar de nacimiento, este género viajó con grandilocuencia y echó raíces en muchos lugares, entre esos Colombia donde se ha convertido en algo único y eso justamente es lo que pretendemos promover y desarrollar. Pretendemos ser una embajada musical del tango local», comenta la orquesta con influencias del tango argentino, la música clásica posromántica, el jazz, las músicas de New Orleans y las músicas de la costa ‘encachacada’ en Colombia como Lucho Bermúdez y Pacho Galán.

La orquesta La Candelaria estrena su EP ‘La Candelaria Lado A’, es la historia, tragedias, amores y diversiones de los personajes de la comuna, los que se encuentran alrededor de sus calles. La Candelaria fue el lugar donde se acuñó por primera vez el tango en Medellín, alrededor de la zona de Guayaquil.

El EP está conformado por un tango instrumental, una milonga, uno cantado y un tango canción. Cada uno de los temas abre una puerta, se arriesga un poco o emprende rumbo por un camino inédito. Hay un tango en forma sonata, una milonga basada en el solo de guitarra del tema ‘La Tierra’ de Ekhymosis y hasta un tango canción escrito solo para cuerdas y cantora basado en un personaje de un cuento de Tomás Carrasquilla y que suena como si a Wagner se le hubiera ocurrido poner un tango en una de sus obras.

‘El Viejo Guayaquil’ está inspirada en una plaza de mercado, ‘Pesadumbre’ es un monólogo de desasosiego, ‘Dejáte de cuentos’ es una milonga, un canto al feminismo; ‘Señor X’ es un canto a la intimidad y la soledad.

«‘La Candelaria Lado A’ a través de las letras entrega historias y relatos de vivencias y sentires contemplados tanto por medellinenses como por cualquier ser humano, pero cantados y escritos por una mujer, comprendiendo que el tango ha sido un género musical muy masculino, compuesto por hombres, dirigido por hombres y, por supuesto, sus letras también escritas por hombres. Las canciones narran historias cotidianas que hablan por ejemplo de anhelo espiritual en la canción ‘Pesadumbre’, soledad en el ‘Señor X’ y el empoderamiento de la mujer en ‘Dejáte de Cuentos’. ‘El Viejo Guayaquil’ es instrumental, y el relato que pretende comunicar es cómo se vivía en el viejo Guayaquil, cómo eran sus habitantes, el amor, el deseo. La finalidad del disco es contribuir a seguir realizando una apropiación cultural y musical del tango en Medellín desde el punto de vista de La Candelaria», enfatiza el proyecto.

‘El viejo Guayaquil’ es un retrato musical de dicha zona, su caos, ritmo, bullicio, personajes, y su escenario central el ferrocarril y la vieja estación Cisneros. ‘Dejáte de cuentos’ es el relato de una mujer que está decidida a no caer en los cuentos masculinos del cortejo, la historia es cómo ella le comunica a su pretendiente que es lo suficientemente inteligente para conocer sus verdaderos deseos. ‘Pesadumbre’ es un viaje de introspección donde se encuentra la necesidad de entender y recrear los motivos de la existencia personal. ‘Señor X’ nació de un proyecto entre el director y la cantora de la orquesta de hacer una obra de teatro musical con el libro de Tomás Carrasquilla: ‘El Rifle’. El señor X es uno de los personajes principales y esta canción es la presentación de él, sus sentires de lejanía con relación a o que lo rodea y la soledad de su existencia.

Para La Candelaria «uno de los principales retos del EP fue darles autenticidad a las creaciones, escoger los elementos diferenciadores que le dieran identidad al proyecto, elegir los puntos de partida. Cada canción se abordó de manera diferente, como si se estuviera escribiendo para 4 orquestas y no para una sola por lo que el proceso creativo y de montaje se hizo muy lento, ya que no podíamos copiarnos a nosotros mismos, no hubo una fórmula interpretativa estándar, hubo cuatro fórmulas, una para cada canción».

Por el contexto del nombre y la sensación de la canción ‘El viejo Guayaquil’, la orquesta incluyó el tren, además, porque ha sido un gran símbolo de la cultura antioqueña. Las montañas son una de las cosas más bellas de Colombia, así que plasmaron las de esta tierra. Incluye árboles representativos como el guayacán y la ceiba, además, decidieron marcar este contraste de iluminación entre el exterior de la música para mostrar los dos lados del tango: un lado más melancólico y triste, y otro lado más arrabalero y alegre.

El 19 de octubre La Candelaria se presentará en Medellín en el Teatro Acción Impro como parte del lanzamiento y la presentación en vivo del EP. Para 2024 la orquesta espera empezar a girar por varias ciudades de Colombia con este nuevo trabajo musical.