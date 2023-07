Moshiko lanza ‘Ícaro’, una canción de pop raro que invita a caminar por el mundo

2 min read

El tercer sencillo del artista ecuatoriano es una invitación a salir a conquistar el mundo.

El proyecto musical ecuatoriano Moshiko continúa publicando lanzamientos que formarán parte de su disco debut. Luego de lanzar los sencillos ‘Toz’ y ‘El camino de Narciso’, el artista Carlos Bohórquez presenta a toda su audiencia latinoamericana ‘Ícaro’.

‘Ícaro’ es una canción de pop raro que está inspirada en la estrella azul que lleva el mismo nombre y que se encuentra a más de medio universo de distancia. Es una invitación a salir a caminar por el mundo. Por más de que se ame la tecnología y el mundo digital, hay que salir, la vida real y el mundo están pasando afuera en las calles.

«‘Ícaro’ nació en una madrugada cuando en plena pandemia fuimos con 6 amigos a caminar por las afueras de la ciudad (Guayaquil). La noche estaba algo nublada y alguien dijo que podíamos mover las nubes con la mente. Después de intentarlo un rato, las nubes se movieron y ver las estrellas me hizo feliz», comenta el artista.

El concepto del video se basa de Moshiko caminando. Fue realizado en Unreal Engine y Stable Diffusion. El artista se hizo así mismo en formado 3D, siendo una experiencia bastante narcisista.

«El video me costó tiempo y esfuerzo, el programa se crasheaba a cada rato porque estaba reventando esa pobre computadora con todas las cosas que le metí a la escena: aliens, naves, elefantes, ballenas, edificios, fractales, godzilla, etc. Saqué todo el arsenal en este video. La compu lo dio todo», enfatiza Moshiko.

Para Moshiko «el reto siempre en una canción pop es ser simple, pero sin sonar genérico. Si logras eso estás del otro lado. Todos sabemos que simplificar es lo más difícil de la vida, así que me tomó un tiempo hasta que me sonó bien. Mi amigo Juan Endérica (Fenómeno Menofeno, Macho Muchacho, Conde Data) me ayudó a escribirle un «puente» y le compuso para la parte B de la canción una guitarra desquiciada como es su costumbre», concluye el artista.

Moshiko planea seguir publicando sencillos en video, con sus respectivos making of, que le darán forma a su primera producción musical. El artista está próximo a salir a los escenarios a mostrar su propuesta en vivo.