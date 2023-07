Un perro avisa a sus dueños de un peligro del que no se daban cuenta y les salva la vida

El perro de una familia residente en la ciudad estadounidense de Zeeland (Míchigan) ayudó a detectar una fuga de un gas tóxico en el interior de la vivienda, informa la prensa local.

Diane y Gary Smith empezaron a notar un extraño comportamiento de su perro ‘Rascal’ desde inicios de la semana pasada. La mascota estaba sin fuerzas, no comía ni jugaba, y tampoco respondía cuando le llamaban por su nombre.

La pareja llevó a ‘Rascal’ al veterinario, quien no encontró ningún signo de enfermedad y regresaron a casa. Al escuchar el relato de los Smith sobre la extraña situación, uno de sus amigos les instó que salieran de casa debido a que podría haber una fuga de monóxido de carbono. Esa familia tenía instalado un detector de gases en la vivienda, pero el dispositivo no registró ninguna fuga y aun así decidieron seguir el consejo que les habían dado.

