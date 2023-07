Carlos Pineda reaparece y pide que se repitan las elecciones

0 min read

«No se pueden bajar a un partido ya en convocatoria. Por qué hay justicia selectiva cuando los casos con Semilla son similares» a Carlos Pineda de Prosperidad Ciudadana.

“La idea es que el pueblo decida y no las cortes» señaló durante la conferencia de prensa que dio cuando se presentó a la Corte de Constitucionalidad para presentar un recurso que busca la repetición de las elecciones.

“Guatemala no es la finca de nadie. Guatemala no es un juguete. Somos 18 millones de guatemaltecos que exigimos democracia. A mí no me importa perder en una elección, pero perder a criterio de un grupo de poder que cree que Guatemala es su finca, no, eso no se vale. Tenemos que rescatar a nuestro país. Hay pueblo que está esperanzado de sus autoridades. Hay pueblo que nos necesita”, aseguró.

Mientras que su abogado, Erick Castillo, planteó que se examine y se trate a Carlos Pineda en el principio del derecho de igualdad.