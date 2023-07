RADIOSANTAFE estrena ‘Caretaker’ y ‘501’, dos sencillos explosivos y viscerales

5 min read

RADIOSANTAFE es música para cabecear y para mandarte por una loma empinada en una patineta y sin protección.

Los dos nuevos sencillos de la banda bogotana contienen mucho ruido y adrenalina. Son un homenaje y un tributo a la amistad y al amor por el rock n roll.

RADIOSANTAFE es el proyecto musical de Samuel Paternina, un artista colombiano curioso, honesto, sensible, amante de la poesía, intimidado por componer y escribir canciones en sus inicios, pero valiente a la vez a la hora de atreverse a hacerlo. La banda nace en 2018 cuando el músico llega a Bogotá y empieza a explorar sonidos en un cuarto de un apartamento en Chapinero con una guitarra y un viejo computador. A partir de ese momento, el proyecto empezó a tomar forma gracias al aporte y conocimiento de sus amigos Asdrúbal ‘Cicatriz’ en el bajo y Reinaldo en la batería, dando como resultado unas primeras canciones que se colaron en las redes sociales y plataformas digitales.

Por esas circunstancias de la vida, ‘Cicatriz’ abandonó el grupo a finales de 2021 debido a un cáncer que terminó por llevárselo el 27 de julio del año siguiente. De ahí en adelante, Samuel tiene como intención principal mantener el sueño que compartían de hacer mucho ruido y de llevar su música a todos los oídos posibles. Además, inmortalizando las canciones que grabaron para que no se queden solo en recuerdos.

«Quiero que las personas que escuchen RADIOSANTAFE no encuentren un mensaje en particular. Cada oyente le dará la profundidad o el significado que quiera a mis canciones. Me parece que el rock y la poesía no están tan lejos uno del otro. Hablamos de lo que sentimos, lo que vemos, lo que nos resulta interesante, por muy banal u olvidable que parezca. Creo que solo hacer música es un mensaje en sí», comenta Samuel influenciado por sonidos noventeros y dosmileros como Nirvana, Foo Fighters, Deftones y Tool.

RADIOSANTAFE estrena ‘Caretaker’ y ‘501’, sencillos que componen su EP debut ‘Caretaker’.

‘Caretaker’ (Significa cuidador, es decir, alguien que se hace cargo de otro por el motivo que sea) es una canción que habla sobre sentirte en tu hogar y la implicación que tiene eso. ¿qué es un hogar? Esta pregunta la hace Samuel después de que Asdrúbal viese una taza de café que le habían regalado al artista en la empresa donde trabajaba por esos días y que tenía escrito ‘It Feels Like Home’. Explorando sonidos fuertes del punk, pero con riffs pesados de metal, Samuel se pregunta ¿Tu casa es tu hogar?

‘501’ es una canción escrita por Cicatriz después de un día de ensayo a todo volumen en el apartamento 501 en donde una vecina los mandó a callar. Es un relato cuya moraleja es disfrutar y rockear el momento a pesar de las adversidades.

El EP ‘Caretaker’ fue producido por Virgilio Rodríguez en EM Records, aborda temáticas inspiradoras de la cotidianidad de un grupo de jóvenes que encuentran en la música felicidad, tranquilidad y un refugio para escapar de los problemas.

«Quiero mostrarle al público las creaciones que se lograron mientras Cicatriz estaba vivo. Este EP es un homenaje a la amistad y a los amigos», agrega.

A nivel sonoro, el EP ‘Caretaker’ es explosivo, al escucharlo por primera vez se siente como un puño en la cara. Ruidos punk, grunge y shoegaze le dan vida a esta producción visceral.

«Queríamos explorar todo el ruido que fuésemos capaces de lograr. Los ensayos podían a llegar a ser bastante caóticos a veces. Pero esa era la idea, grabar en vivo los jams o ensayos y tratar de retratar lo más realista posible la emoción del momento. Como a ambos nos gustaba Deftones, queríamos hacer algo parecido a sus trabajos, mezclando esas explosividades con partes emotivas o más melódicas. Una especie de pesado/suave, pero a nuestra manera», cuenta el músico que invita a escuchar la propuesta en medio de amigos, un trago y mucha diversión», menciona.

Próximamente RADIOSANTAFE publicará nuevas canciones para seguir dando a conocer el grupo en audiencias de Colombia y Latinoamérica. Una de las metas cercanas es lanzar un álbum con todo el material grabado por Samuel y Cicatriz. El músico no descarta reformar la banda para poder tener shows en vivo y compartir este material al público.

«Tocar con otras personas es algo complejo, es como tener una relación. Primero necesito crear cierta conexión con las personas con las que hago música para que las ideas fluyan con libertad. Aún estoy en ese proceso con la esperanza de tocar en vivo pronto», señala.

«La propuesta de RADIOSANTAFE es honesta y hecha con el corazón. Soy de los que piensa que la música es poderosa y capaz de cambiar vidas. No todas las emociones pueden expresarse en palabras y eso es lo que intentábamos lograr cuando tocábamos. En nuestras canciones hablamos de aquello que las palabras no alcanzan y que la lógica ni la razón entienden. Solo el ‘feeling’ como dirían en mi ciudad, Barranquilla», concluye.

Escucha la música de RADIOSANTAFE en tu plataforma favorita