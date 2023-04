Peleador de artes marciales mixtas estrangula a una persona

Durante la noche del evento principal de Misfits Boxing 6, en Nueva Orleans, se produjo una pelea callejera en la que el reconocido luchador estadounidense de artes marciales mixtas Nate Diaz fue visto estrangulando a un hombre. Según testigos, el incidente ocurrió mientras Diaz asistía a la pelea de su amigo en el lugar. Aunque las causas del altercado no se han confirmado, se sabe que el luchador se vio involucrado en una fuerte discusión antes de que la situación escalara a la violencia. La escena sorprendió a los espectadores del evento, quienes no esperaban ver a uno de los peleadores más reconocidos del mundo en una pelea callejera en plena ciudad. Hasta el momento, no se han informado detalles sobre posibles consecuencias legales para Nate Diaz.

El conocido luchador estadounidense de artes marciales mixtas Nate Diaz protagonizó un altercado en plena calle tras asistir al evento Misfits Boxing 6 en Nueva Orleans. Según testigos, después de la pelea entre su amigo Chris Avila y Paul Bamba, Diaz se vio envuelto en una discusión que rápidamente escaló a una pelea callejera. En un video publicado por Bamba, se puede ver a Diaz asfixiando a un hombre, a pesar de que este aparentemente intentaba calmar la situación.

Las imágenes del incidente, que tuvo lugar el pasado fin de semana, generaron gran atención en las redes sociales, donde algunos usuarios sugirieron que el hombre asfixiado por Diaz era Logan Paul, hermano de su próximo rival en el ring, Jake Paul. Sin embargo, más tarde se aclaró que el individuo en cuestión era supuestamente un doble de Logan Paul, quien también es una estrella de Internet y miembro de la WWE.

El altercado ha generado polémica entre los fans de Diaz y ha dado lugar a debates sobre la violencia en el deporte y la responsabilidad de los deportistas de alto rendimiento en su comportamiento fuera de los eventos deportivos. Hasta el momento, no se han informado consecuencias legales para Diaz, pero la pelea ha causado un gran revuelo en la comunidad deportiva y en los medios de comunicación.