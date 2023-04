Zury Ríos le responde a Sandra Torres por polémico incidente en Tucurú

Luego que la candidata a la Presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres arremetiera contra la presidenciable de la coalición Valor-Unionista, Zury Ríos, la aspirante a la silla presidencial contestó nuevamente señalando a los diputados del partido verde de hacer mayoría con el oficialismo en el Congreso y a la candidata presidencial de estar sindicada en el Ministerio Público (MP).

“La señora Sandra Torres hoy habló de seguridad, dice que va a cambiar el país en 100 días, ella ya fue presidente, presidente de facto y en 1460 días en lo que pudo haber hecho tanto, no hizo nada”, expresó Ríos.

De acuerdo a la presidenciable de la coalición Valor-Unionista, Torres está acusada en la Fiscalía de Derechos Humanos por supuestos actos de secuestro, de tortura, plagio y terrorismo, por lo que, aseguró que “no es su padre” el que llegó al poder de esa manera, sino “ella misma” (Sandra Torres), ya que la presidenciable de la UNE señaló al expresidente de facto, Efraín Ríos Montt, durante su discurso esta mañana.

A criterio de Ríos, una mujer que no cumple la ley, no puede hacer cumplir la ley. La presidenciable de Valor-Unionista agregó, Torres propone una consulta popular sobre la pena de muerte, pero que el partido verde lo propuso hace 5 años.

En esta línea agregó que: “nosotros ya consultamos al pueblo de Guatemala, el pueblo quiere que se aplique la pena de muerte y de hecho, la constitución la contempla, no hay que tener miedo de tomar decisiones firmes y menos cuando se trata de proteger la seguridad de nuestras familias, nadie está por encima de la ley”.

ZURY RÍOS DICE QUE DIPUTADOS DE LA UNE HACEN MAYORÍA CON OFICIALISMO

De la misma forma, Ríos aseguró que los diputados de Sandra Torres hacen mayoría con el partido oficial en los “temas que les interesa”, por lo que le pidió a la presidenciable demostrar “su voluntad política” y que los instruya para votar a favor de la pena de muerte.

“Por último, le quiero informar que yo voté en contra de la Iniciativa de Ley 159, sus asesores seguramente lo sabían, pero usted como siempre o no los escuchó o los despidió, porque no piensan como usted, y no que lo diga yo, lo dijo el exministro de Finanzas, (Juan Alberto) Fuentes Knight”, argumentó.

Sandra TORRES ARREMETE CONTRA RÍOS Y SU PADRE

De la misma forma, en conferencia de prensa este lunes 17 de abril, Torres descalificó la propuesta de la pena de muerte, ya que sostuvo que no es viable, debido a un vacío legal que se generó en el 2000, cuando Ríos Montt era presidente del Congreso.

“¿Imagínese qué contradicción? Ahora la candidata (Zury Ríos) pidiendo la pena de muerte, si fue su papá el que creó el indulto. Él creó ese vacío legal (por el) que no se puede aplicar la pena de muerte”, expuso.

La presidenciable de la UNE cuestionó la coherencia y consistencia de las propuestas de Ríos, puesto a que ofrece “mentiras” para lograr simpatizantes. “¿Qué estamos hablando? ¿Engañando a la gente, mentira, mentira, tras mentira?”, expuso Torres, quien afirmó que “seguramente”, Ríos avaló el decreto aprobado por el exjefe de Estado.

Además, subrayó que en 2008 el Congreso aprobó una ley para restituir la aplicación de la pena de muerte, con la cual se dejaba la decisión al Presidente sobre la ejecución del reo o se entregaba el indulto, pero que el entonces mandatario y ex esposo de Torres, Álvaro Colom vetó la normativa por estar mal redactada y ser inconstitucional.