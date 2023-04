El dúo de rock Pacífica firma con el sello Tag Music y debuta con ‘With Or Without You’

Dos jóvenes rockeras argentinas se cansaron de hacer covers y ahora quieren que hagan covers de ellas.

Pacífica es un dúo fundado en Argentina por dos amigas que se conocieron por su amor por el rock, particularmente por bandas como The Strokes. Inés Adam y Martina Nintzel iniciaron haciendo versiones en YouTube de himnos del rock de los 2000. Aunque exhiben la química musical y personal de un par de amigas que se conocen desde la infancia, se conocieron por primera vez en enero de 2021 después de que un seguidor en común les sugiriera tocar una canción juntas.

Poco tiempo después, comenzaron a tocar esos covers en vivo. Un fan suyo, cautivado por sus versiones, les ofreció dos entradas para ver a los Strokes en Nueva York a finales de 2021. Con dudas, pero con mucho entusiasmo, las chicas se embarcaron en un viaje de ida. Aprovecharon el viaje para tocar en lugares emblemáticos como The Bitter End y Arlene’s Grocery, en uno de los cuales llamaron la atención de Tag Music, una discográfica independiente de Los Ángeles.

Pacífica volvió a Argentina con una oferta de un sello, más fans que antes y una misión: componer, producir y grabar su primer disco. Con ese fin, se recluyeron por un año, apareciendo aún en redes, pero alejándose de los escenarios hasta volver con canciones originales de las que estuvieran orgullosas.

‘With Or Without You’ es el sencillo debut de Pacífica y marca el principio de una nueva etapa. La canción tiene un sonido rockero y oscuro, explorando temas como la independencia, la ambición y el compromiso con la música.

Sin lugar a dudas, ‘With Or Without You’ tiene influencias de bandas como The Strokes y Arctic Monkeys, el renacimiento del rock de garage de los 2000s. Esto, acompañado por melodías pop pegajosas y juegos de voces que caracterizan el sonido de las chicas. Sumado a una instrumentación saturada e hipnótica, Pacífica logra un sonido ecléctico, intoxicante y dinámico.

En su video musical, las pacíficas recorren la ciudad de Buenos Aires en una casa rodante, recibiendo a distintos personajes. Casualmente, todas las personas que aparecen en el clip formaron parte del proceso de creación del disco, desde su primer productor hasta su camarógrafa y su ingeniero de sonido. La intensidad del proceso se ve reflejada en el estilo de time-lapse que caracteriza el video. El único momento en que la velocidad es real es cuando las chicas se detienen a tocar su canción. Con o sin vos, Pacífica se introduce al mundo como una banda de rock de la que no te vas a poder olvidar.

Escucha ‘With Or Without You’ de Pacífica en tu plataforma favorita