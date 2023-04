Magistrados del TSE deciden revocar la inscripción del diputado Aldo Dávila

El diputado Aldo Dávila ha sido objeto de una decisión tomada por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En una votación unánime, se ha revocado su inscripción para participar en las próximas elecciones por no considerarlo un candidato idóneo. La causa de esta decisión se debe a que Dávila ha enfrentado un total de 17 solicitudes de retiro de antejuicio, lo que ha llevado a los magistrados a aplicar el artículo 113 de la Constitución. En respuesta a esta situación, el diputado ha declarado: «Si a mi no me joden, no jodo, pero si juegan shuco, juguemos shuco todos».

Aldo Dávila no será inscrito

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha tomado una decisión que ha generado controversia en el ámbito político. En una sesión extraordinaria, los magistrados del TSE han decidido revocar la inscripción del diputado Aldo Dávila, quien buscaba la reelección con el partido VOS. La decisión ha sido tomada debido a la serie de antejuicios que se han dado trámite en su contra, lo que ha generado dudas sobre su idoneidad como candidato. La medida ha sido considerada por algunos como una señal de la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.

Este día ha sido protagonizado por una intensa actividad política en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde el diputado Aldo Dávila ha estado presente para solicitar la resolución de un recurso de nulidad. Este recurso fue presentado por Víctor Valenzuela, secretario del partido Vamos, y ha generado un fuerte debate en la sala de magistrados del TSE. La presencia del diputado Dávila ha añadido aún más tensión a la situación, y ha generado expectativas en cuanto a la decisión final del tribunal.

El diputado Aldo Dávila ha expresado su descontento por la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de revocar su inscripción para las próximas elecciones. En una declaración a la prensa, Dávila ha mencionado que considera lamentable la situación, y ha acusado a los diputados del partido Vamos de estar solapando una supuesta persecución en su contra. Además, ha mencionado que no ha incurrido en campaña anticipada y que en caso de haberlo hecho, habría informado al TSE. El diputado ha finalizado su declaración asegurando que no piensa joder a nadie si no lo joden a él primero, y que si empiezan a jugar shuco, jugarán shuco todos.

El diputado afectado por la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de revocar su inscripción para las próximas elecciones, tiene la posibilidad de apelar dicha decisión. En el ámbito jurídico, existen dos opciones que el diputado puede considerar para presentar su apelación: por un lado, puede acudir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mientras que por otro lado, también tiene la opción de recurrir a la Corte de Constitucionalidad (CC). En ambos casos, se espera que se realice un análisis riguroso y una evaluación de la legalidad de la decisión tomada por el TSE.

El actuar del diputado Aldo Dávila durante su gestión como diputado ha sido un show, pues hace de todo para llamar la atención, además de aliarse con corruptos de la vieja política como Orlando Blanco y con facciones radicales de extrema izquierda, el diputado está dispuesto a todo para lograr sus ambiciones.

En las elecciones 2023 Aldo Dávila aplico el nepotismo e inscribió a su hermana, a su hermano y a su amante como candidatos a diputados del distrito metropolitano por el partido VOS.

Nos vemos mañana 31 de marzo del 2023 al medio día afuera del Tribunal Supremo Electoral.



El Partido VAMOS quiere impedir mi participación en el evento electoral 2023 a través de su secretario nacional y candidato a Diputado por VAMOS.



¡No más votos al oficialismo! pic.twitter.com/sfW1hlRaR0 — Aldo Dávila (@aldodavila_gt) March 30, 2023

