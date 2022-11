Cristiano marca gol histórico en el agónico triunfo de Portugal

Portugal debutó con el pie derecho en el 974 Stadium al derrotar 3-2 a Ghana, en duelo perteneciente al grupo H, las anotaciones de los europeos estuvieron a cargo de Cristiano Ronaldo, Joao Félix y Rafael Leao, mientras tanto que para “las estrellas negras” marcaron André Ayew y Osma Bukari. “el bicho” se convirtió en el primer jugar que marca en 5 mundiales diferentes.

El primer tiempo del juego tuvo pocas ocasiones de gol puesto que, Portugal mantenía la pelota en una zona donde no podía hacer mucho daño, mientras que Ghana esperaba con dos bloques muy ordenados para no ser sorprendidos. La ocasión más clara de los primeros 45 minutos estuvo en las piernas de Cristiano Ronaldo, quien tras un mal control y aunado al magnifico achique del guardameta rival no pudo colocar el primero.

Te recomendamos visitar Novigo New.

Ambos equipos dejaron mucho que desear en el primer lapso, para la segunda parte Portugal incremento el ritmo del ataque y Ghana lograba salir a contragolpe, aunque sin mucho éxito. Los europeos encontrarían la apertura en el marcador luego de un polémico penal sancionado por el árbitro central, a la ejecución del mismo llegó Cristiano Ronaldo quien fiel a su estilo definió potente y colocado para no solo poner arriba a los suyos1-0, sino que también hacer historia al convertirse en el primer futbolista que ha marcado en 5 mundiales diferentes.

Los africanos no se quedaron de brazos cruzados y 8 minutos después un error defensivo seria bien aprovechado por André Ayew, quien con un preciso remate ponía el 1-1. Poco le duro la felicidad a los ghaneses que al 78 de tiempo corrido vieron como un pase filtrado de Bruno Fernandes, dejaría en soledad a Joao Félix para que este definiera picado sobre el guardameta rival para así colocar el 2-1.

Portugal no se conformó con la ventaja y fue tras el tercero, mismo que lograría en las piernas de Rafael Leao, con el 3-1 en el marcador todo parecía definido. Pero Ghana no se rendiría tan fácil con esa actitud encontraría el 3-2 por intermedio de Osman Bukari, el juego se puso no apto para cardíacos “las águilas negras” acariciaron el empate luego de que el guardameta portugués pusiera el balón en el suelo y por detrás llegará el delantero ghanés Iñaki Williams, quien cuando estaba a punto de igualar se resbaló para fortuna de los “lusitanos”.

El partido término con las pulsaciones a tope, y Portugal logro un vital triunfo de 3-2 con lo cual mantiene intacta sus posibilidades de clasificar a siguiente ronda.

Recuerda ingresar a Al Día Guatemala