Ecuador empieza con el pie derecho y derrota a Catar

En el partido inaugural en la copa del mundo Catar 2022, Ecuador se impuso al anfitrión por marcador de 2-0 gracias al doblete de Enner Valencia, el duelo se llevó a cabo en el estadio Al Bay. Con este triunfo los ecuatorianos suman sus primeros 3 puntos del certamen e incrementan sus posibilidades de pasar a siguiente ronda.

Desde el comienzo del juego los ecuatorianos tomaron la batuta del mismo ante un rival que no oponía mucha resistencia, la polémica no se hizo esperar y al minuto 3 aparecería el VAR, para anular el primer tanto de los sudamericanos por un supuesto fuera de lugar que al ver la repetición dejó muchas dudas por la decisión tomada en esa acción. El marcador seguía sin moverse, pero los sudamericanos continuaban con el dominio del compromiso, el primer grito de gol en el partido llegó al minuto 15 luego de que dentro del área derribarán al ecuatoriano Enner Valencia, el mismo jugador cobraría desde el manchón penal y con un toque sutil pondría el 0-1.

Después de que la “tricolor” se pusiera al frente, se esperaba que los asiáticos tuvieran una reacción en el juego, pero no fue así, ya que el equipo dirigido por Gustavo Alfaro seguía con el control total del partido. Ecuador como un buen depredador, olía sangre y al 30’ de la primera parte otra vez el ariete Enner Valencia, con un cabezazo letal ponía el 0-2 y hacia estallar la felicidad de sus aficionados, sin más acciones destacadas el juego se iba al descanso.

En la segunda parte el trámite del compromiso tuvo un cambio significativo, pues Catar adelantó sus líneas, aunque no llevaba demasiado peligro al arco defendido por Hernán Galíndez, por su parte Ecuador no tenía la misma intensidad del primer lapso y se conformaba con hacer circular el balón. Los anfitriones dirigidos por el español Félix Sánchez, echarían mano del banquillo para intentar encontrar el descuento, pero a pesar hacer ingresar a Mohamedd Waad y Mohammed Muntari, no tuvieron ninguna incidencia decente para cambiar el destino del juego.

Los últimos minutos del juego inaugural fueron un mero trámite, pues si bien es cierto había dos equipos en el terreno de juego uno de ellos quería, pero no podía por sus limitantes futbolísticas como es Catar, mientras tanto que Ecuador no sé despeinaba y llevaba con total paz el cierre del partido, el cual acabaría con el 0-2 favorable para los sudamericanos.

El siguiente compromiso de Ecuador será ante Países Bajos, el próximo viernes 25 de noviembre a las 10 am (hora de Guatemala), por su parte ese mismo día Catar se medirá ante Senegal a las 7 AM.

