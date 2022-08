Blake Lively la rubia hot

Lively nació con el nombre de Blake Ellender Brown el 25 de agosto de 1987, en el distrito de Tarzana, en Los Ángeles, California. Es hija de los actores Elaine Lively y Ernest Ernie Wilson Brown, se crió en una familia practicante de la convención Bautista del Sur.

Lively nació con el nombre de Blake Ellender Brown el 25 de agosto de 1987, en el distrito de Tarzana, en Los Ángeles, California. Es hija de los actores Elaine Lively y Ernest Ernie Wilson Brown, se crió en una familia practicante de la convención Bautista del Sur.

Blake es la más pequeña de cinco hermanos; tiene un hermano mayor, Eric Lively, dos medio-hermanas, Lori y Robyn, y un medio-hermano, Jason. Sus padres y todos sus hermanos están, o han estado, en la industria del entretenimiento.

Durante su infancia, sus padres la llevaron con ellos a las clases de interpretación donde enseñaban, porque no querían dejarla con una niñera. Durante el verano entre su tercer y cuarto año de la escuela secundaria, su hermano Eric le pidió a su agente enviarla a unas audiciones durante un período de unos pocos meses. De estas pocas audiciones, consiguió el papel de Bridget para The Sisterhood of the Traveling Pants. Lively filmó sus escenas entre su tercer y cuarto año en Burbank High School.



En octubre de 2011 comenzó una relación con su coprotagonista de Linterna Verde, Ryan Reynolds. La pareja se casó el 9 de septiembre de 2012, en Boone Hall en Mount Pleasant, Carolina del Sur.

El 6 de octubre de 2014 anunció que estaba esperando su primer hijo junto a su marido. El 31 de diciembre de 2014 se convirtió en madre de una niña llamada James.El 14 de abril de 2016 fue confirmado que estaba esperando su segundo hijo con su marido Ryan Reynolds.

El 30 de septiembre de 2016 se convirtió en madre por segunda vez de una niña a la cual llamaron Inez​ El 2 de mayo de 2019 anunció públicamente que estaba esperando su tercer hijo.

