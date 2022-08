Viktor Orbán, sobre las necesidades de Hungría: ¡Menos ‘drag queens’ y más Chuck Norris!

El primer ministro húngaro pronunció un discurso durante la Conferencia de Acción Política Conservadora que se celebra en Texas.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, participó este jueves en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) que se celebra en Dallas (Texas, EE.UU.), donde, entre otros temas, se pronunció sobre las cuestiones de género y sobre los valores tradicionales que, según él, reinan en la sociedad de su país.

“Decidimos que no necesitamos más géneros, necesitamos más ‘rangers’. ¡Menos ‘drag queens’ y más Chuck Norris!”, expresó el mandatario entre las risas del público, en referencia al actor estadounidense experto en artes marciales. “Si no hay orden, aparece el caos”, agregó.

Respecto a la cuestión de la familia, Orbán resumió tajantemente que “la madre es una mujer”, mientras que “el padre es un hombre”. “Y dejen tranquilos a nuestros niños, punto”, declaró, expresando su claro rechazo al “‘lobby’ LGBTQ”.

También aprovechó la ocasión para atacar a parte de la prensa estadounidense. “Ya puedo ver los titulares de mañana: ‘Racista europeo de extrema derecha, caudillo antisemita, el caballo de Troya de Putin da un discurso en la conferencia conservadora'”, señaló.

“No querían que estuviera aquí y no escatimaron esfuerzos por abrir una brecha entre nosotros. Me odian y me calumnian a mí y a mi país, como os odian a vosotros y os calumnian a vosotros”, sostuvo el mandatario.