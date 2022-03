Conoce a Di WAV￼

Es hija de Karen Fischer y Rodrigo Carpio. A los 14 años escribe su primera canción. A los 20 años, toma la decisión de vivir en Panamá donde cursa la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social, donde obtiene el título en el 2007 y continúa sus estudios musicales. Empezó a cantar profesionalmente en 2008.

Daniela Carpio, conocida como Di WAV, es una cantante, compositora, modelo y presentadora suiza-guatemalteca. Artista de música. alternativa que fusiona sonidos pop, dance y retro creando su propio estilo.

Es hija de Karen Fischer y Rodrigo Carpio. A los 14 años escribe su primera canción. A los 20 años, toma la decisión de vivir en Panamá donde cursa la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social, donde obtiene el título en el 2007 y continúa sus estudios musicales. Empezó a cantar profesionalmente en 2008.

En el año 2006 debuta como presentadora de televisión en el programa ecuestre de Panamá, “Solo Caballos” el cual se transmite por el canal Mall TV de la cadena panameña Medcom. Trabaja en dicho programa por dos temporadas.

En el año 2011 es elegida como imagen de Pepsi para Guatemala y es presentadora del Pepsi Music Challenge TV junto a Nelson Bustamante, transmitido por Albavisión, el cual rompe récord en índices de audiencia.

Daniela Carpio vuele a incursionar en la televisión en el año 2014 en la cadena Azteca Guatemala como conductora en los programas Ventaneando Acá y Academia Kids.

En el 2015, Carpio emigra a los Estados Unidos buscando nuevas oportunidades. Obtiene el rol de productora y presentadora en la plataforma digital de Spanish Broadcasting System LaMusica. Actualmente conduce los shows “Alterlatino” y “#TBT”.

En el año 2008 regresó a Guatemala y continuó trabajando independientemente. En 2008 trabaja el sencillo Tell me de género electrónico junto Dj Ronxxx y Santiago Niño. Trabaja cuatro sencillos más del mismo género junto a Dj Ronxxx y otros DJs’.

Discografía

En el año 2010 lanza al mercado su primer álbum S.U.P.E.R (Sexy, Urban Pop, Electro, Retro) del cual se desprenden los sencillos “Timbaolize”, “Back To Roots”, “Dont Know you/ No te Conozco” y “¿Dónde Está? los cuales se colocan en los primeros lugares de popularidad en Guatemala. El track “S.U.P.E.R. es elegido por MTV Latinoamérica para formar parte de la banda sonora de su nueva serie Popland.

En el 2012, comienza la elaboración de su nuevo material discográfico bajo la producción de Juan Luis Lopera, Rudy Bethancourt y Santiago Carvajal (FAINAL). De dicho material se desprende el primer sencillo “Lejos”, el cual se posiciona número 1 en los conteos más importantes del país y fue elegido para formar parte de la música original de la nueva serie de MTV Latinoamérica, Niñas Mal 2. En el último trimestre del 2014 une fuerzas con la agrupación colombiana ALKILADOS y colaboran en el tema “Corazón Quebrado”. El videoclip de dicho sencillo supera las 400,000 vistas entre las plataformas Youtube y Facebook. En mayo del 2015 da a conocer su nuevo sencillo “La Vida No Es La Misma” y presenta su segundo álbum de estudio “EL MUNDO ME HIZO ASÍ” el 22 de junio de 2015.

En el 2018, luego de tres años de ausencia, Carpio conoce al productor/compositor nominado al Latin Grammy Marthin Chan, con quien produce su tercer material discográfico. Adopta el nombre artístico Di WAV y anuncia el lanzamiento de su primer sencillo “Dominos”.

