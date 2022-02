Marco Pappa culpable y sentenciado a 5 años de prisión

Marco Pablo Pappa Ponce fue condenado este lunes 14 de febrero a cinco años de prisión inconmutables por violencia contra la mujer tras una denuncia interpuesta en el 2020 por Andrea Aparicio.

Marco Pappa es culpable

Un Tribunal de Sentencia de Femicidio condenó a cinco años de prisión inconmutables al futbolista Marco Pablo Pappa por violencia contra la mujer, en un caso por el que fue denunciado en 2020 por su entonces pareja, Andrea Aparicio.

La jueza, Claudia Elvira Gonzales, justificó la reincidencia como un agravante para que la condena no fuera conmutable, ya que se agregó al proceso, como prueba documental, un oficio de condena por un caso similar llevado a cabo en Quetzaltenango a inicios del 2020.

“Esta reincidencia como tal juzga actos y no descalifica a la persona, por esta razón esta no se considera para agravar la pena, sino como consecuencia de esta reincidencia es que no se permite la conmuta de un nuevo delito como en este caso”, explicó la juez.

No, la respuesta es no. Marco Pablo Pappa no podrá salir de prisión luego que la sentencia de cinco años de prisión inconmutables sea confirmada. En ese sentido, el Tribunal dictó la condena contra Pappa Ponce y será un tribunal de sentencia el cual la designe la prisión donde el condenado debe cumplir la pena.

Defensa apelará la condena

Sin embargo, la defensa de Marco Pappa confirmó que apelará la decisión del Tribunal ya que no se tomaron en cuenta las pruebas de descargo que se presentaron.

“Se presentará la apelación a una Sala de Femicidio y ya serán ellos los encargados de decidir. Consideramos que fuimos elocuentes en las conclusiones y es una decisión que no compartimos, pero no respetamos”, aseguró el equipo de abogados liderado por Gustavo Juárez y Alejandro Arriaza.

Además, explicaron que buscarán que sea beneficiado con una medida sustitutiva para que Pappa Ponce encuentre un equipo de fútbol para mantener su carrera.

El caso contra Marco Pappa

El caso es por una agresión física que Andrea Aparicio sufrió en agosto de 2020. En ese momento, Aparicio lo denunció.

El 26 de julio de ese año Pappa fue capturado y presentado ante juez por escandalizar en la vía pública en estado de ebriedad durante el toque de queda.

Además, se le denunció por violencia contra la mujer. Un juzgado declaró falta de mérito a favor de Pappa por no existir suficientes pruebas y solo fue procesado por faltas al orden público, sin embargo, posteriormente el MP dijo en ese momento que continuaría la investigación y fue el 4 de agosto que se giró una nueva orden de captura.

Andrea Aparicio hizo público a través de videos y comunicados la situación que vivió con el futbolista.

Segunda condena

Pappa ya fue condenado anteriormente por el mismo delito. El 7 de enero de 2020, fue sentenciado a cinco años de prisión, conmutables a Q5 diarios.

En esa ocasión, lo sentenció el Juzgado de Femicidio de Quetzaltenango, donde Pappa aceptó la comisión del delito y recibió un juicio abreviado.

Pappa continuará recluido en la cárcel de Mariscal Zavala donde guardan prisión exfuncionarios acusados de corrupción.

