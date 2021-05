Sanarate y Sacachispas dicen adiós a la Liga Mayor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Table of Contents Futbol Nacional

Futbol Nacional

La última fecha del torneo clausura de la Liga Nacional de Futbol guatemalteco, se vivió con los pelos de punta pues todos los encuentros fueron a la misma hora 11 AM, en donde lo más importante sucedía en el fondo de la tabla porque habían 4 equipos peleando por quedarse en el máximo del balompié nacional. El Deportivo Sanarate, a pesar de lograr un ajustado triunfo a domicilio no le alcanzo para mantener la categoría puesto que los cebolleros de Achuapa, hicieron lo mismo contra Santa Lucia Cotzumalguapa, el otro descendido fue Sacachispas, quien hasta el minuto 87 iba ganando el juego y con eso se quedaba en la mayor pero lamentablemente para la “S” desde los doce pasos Luis Genaro Castillo, ponía el empate para el equipo de Antigua GFC y así salvarse del abismo en un torneo irregular para los cucuruchos.

Malacateco vs Sanarate

En el estadio Santa Lucia los toros del Deportivo Malacateco, recibieron a la máquina celeste de Sanarate, ambas escuadras estrenaban la nueva grama sintética de este recinto que no había podido ver acción en este torneo, los dos combinados necesitaban el triunfo los locales para entrar en liguilla y la visita para mantener la categoría, como era de esperarse Sanarate se fue encima del arco rival pues para ellos el triunfo era su única esperanza el ímpetu de los dirigidos por Tatangelo, lograrían la apertura en el marcador al minuto 42 luego de una polémica jugada que sería bien aprovechada por Charles Martínez.

El tiempo complementario no traería cambios en el marcador y la máquina consumaba su triunfo en tierras fronterizas, a pesar de esto de poco le serviría a los celestes pue en el Deportivo Achuapa con un doblete del goleador del torneo clausura Nicolás Martínez, los cebolleros sellaban su permanencia en el máximo circuito.

Antigua vs Sacachispas

El juego más vibrante de esta última fecha se vivió en el estadio Pensativo, desde el comienzo del juego ambos equipos demostraron que para ellos no había un mañana si no lograban su principal objetivo en este encuentro, las cosas pintaban bien para la visita pues al minuto 2 el central Walter López, sancionaría una falta dentro del área panza verde y así una oportunidad de oro se presentaba para la “S” desafortunadamente para ellos el cobro de Leandro Rodríguez, seria detenido por el cancerbero local Luis Morán.

El primer tiempo se esfumaba con las argollas colgadas, para la segunda parte la tónica seguía igual un equipo local con posesión de balón, pero carecía de ideas cuando llegaba cerca del área rival. Al minuto 65 Edwin Chacón ponía el 0-1 para la visita que soñaba con la salvación, los locales se fueron sobre el arco mutero y el fantasma del descenso del 4 veces campeón nacional se acercaba en tierras coloniales, pero el hermano Pedro no los desamparo y una jugada polémica dentro del área visitante seria sancionada como penal. Los jugadores de Sacachispas, reclamaban mientras que en el equipo panza verde nadie tomaba la batuta para cobrarlo hasta que Luis Genaro Castillo, agarro el balón lo puso en el punto penal y con un sutil toque colocaba el 1-1 con el cual salvaba a los coloniales del fantasma que los acecho esta temporada.

Los descendidos entran en la liguilla por el titulo

A pesar de no lograr el objetivo principal en este certamen Sanarate y Sacachispas, lograron acceder a los cuartos de final del torneo clausura, aunque alguno de estos combinados llegara a alzarse con el título no se salvarían de jugar en la liga de ascenso del futbol guatemalteco el próximo torneo. Los horarios y las llaves de la siguiente fase se jugarán de la siguiente manera:

IDA

Sacachispas vs Comunicaciones

Miércoles 5 de mayo 19:00 horas

Sanarate vs Guastatoya

Miércoles 5 de mayo 15:00 horas

Iztapa vs Municipal

Jueves 6 de mayo 12:00

Cobán Imperial vs Santa Lucia Cotz.

Jueves 6 de mayo 15:30

VUELTA

Guastatoya vs Sanarate

Sábado 8 de mayo 15.30

Comunicaciones vs Sacachispas

Sábado 8 de mayo 19:00

Municipal vs Iztapa

Domingo 9 de mayo 11:00

Santa Lucia Cotz. Vs Cobán Imperial

Domingo 9 de mayo 13:15

Le puede interesar: