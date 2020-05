Se observa una imagen de monos en distanciamiento social

#Viral

Una docena de monos esperaron para recibir frutas, tranquilos y separados entre sí por más de un metro y medio.

Fuente RT.

Un oficial del Gobierno de la India, Kiren Rijiju, compartió una foto tomada cerca de la ciudad de Bhalukpong, que muestra a una docena de monos sentados en una carretera ante un hombre. Los animales esperan para recibir de él frutas, pero no solo no se le acercan sino que además mantienen un espacio de más de metro y medio entre sí.

«El perfecto distanciamiento social», comentó Rijiju la imagen, que se hizo viral en las redes.Kiren Rijiju✔@KirenRijiju

A perfect #SocialDistancing seen near Bhalukpong in Arunachal Pradesh along Assam-Arunachal boundary. If we observe carefully, animals can teach us many vital lessons that we may have missed in the haste of our normal daily lives.

(Picture taken by Arup Kalita, Tezpur)

Como medida preventiva contra la propagación del coronavirus, en muchos países se han hecho marcaciones en el suelo en los espacios públicos, para separar a la gente en las colas o distanciar a los alumnos en las escuelas durante las clases. En Suecia, la medida inspiró la creación de un restaurante que cuenta con una sola mesa y donde el servicio se realiza sin contacto humano.

