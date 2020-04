Cash Luna dice que unamos religiones para combatir el COVID-19

Posted by Ultima Hora on Thursday, April 9, 2020

"PASTOR Cash Luna, RABINO y SACERDOTE unen sus voces contra el coronavirus"El coronavirus afecta a todosLos religiosos comentan que al nuevo virus no le importa a qué iglesia se pertenezca“Al Covid-19 no le importa de qué religión somos, judío, católico o protestante o de cualquier otra religión, a todos nos afecta de la misma manera”, indican en el video.Agregan que “no distingue nuestra raza, clase social o nuestras creencias. Todos estamos expuestos, todos somos vulnerables ante este virus”, añadenEnfatizan que por ello “todos somos responsables de nuestras acciones ante la familia, sociedad y humanidad”.Agregan que un acto de responsabilidad es usar mascarillas, porque está comprobado que el distanciamiento social y uso de protectores, reduce el contagio de coronavirus.

