Un ‘sexshop’ dona ropa médica a un hospital de Reino Unido

La tienda erótica británica especializada en fetichismo médico MedFetUK, donó este viernes a un hospital todos los artículos desechables que disponía.

De acuerdo a la compañía, el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS por sus siglas en inglés) les contactó con una «solicitud urgente» de equipo de protección personal. Insumos que han disminuido considerablemente en todo el mundo a causa de la pandemia de coronavirus.

Today we donated our entire stock of disposable scrubs to an NHS hospital. It was just a few sets, because we don't carry large stocks, but they were desperate, so we sent them free of charge.

We don't usually do politics on Twitter, but here's a short thread. [1/5] pic.twitter.com/Z4ygmGr99M

— MedFetUK (@MedFet_UK) March 27, 2020