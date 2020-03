Call Centers sin medidas sanitarias son focos de infección

En otras de sus publicaciones resalto que las maquilas y call center no tienen medidas sanitarias. Resaltó que las empresas sin llenar formularios del Ministerio de Economía, exigieron a sus trabajadores presentarse a laborar, algunos lugares albergan a cientos que no cuentan con transporte y medidas de higiene para evitar el coronavirus.

Una joven mandó un mensaje privado a un medio, donde expresó que los obligan a llegar y en las instalaciones no teman las medidas de prevención. Resalta que no hay gel antibacterial, los baños están sucios y los elevadores van llenos.

