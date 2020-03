Invitan a Cash Luna a curar al primer guatemalteco con Coronavirus

“No es hermoso unirnos en fe, en esa confianza que le tenemos a Dios y también por último quiero decirles, no hagamos eso de andar vaciando los supermercados, así causamos nosotros una epidamia de temor, una cosa que no está correcta. Dios está en control, miren si la humanidad ha salido de otras enfermedades de otros virus, de esta también vamos a salir, con la gracia y el favor de Dios”, resaltó por medio de su transmisión en vivo.

You may also like