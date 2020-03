Madre pide justicia por su hijo a quien la PNC lo mató a balazos

Según los detalles de este hecho, las autoridades señalan que el fallecido se encontraba recogiendo la cantidad de 10 mil quetzales, la PNC lo sorprendió y al ser descubierto disparó contra las autoridades. La policía repelió el ataque y le dispararon en varias ocasiones.

Madre exige justicia

Por medio de una publicación, la señora Eu Calderon, madre del fallecido Edgar Andres Cortez Calderon, de 25 años de edad, exige justicia a las autoridades.

La madre explica que su hijo buscaba una dirección en la zona 2 de Mixco, porque iba a firmar contrato para trabajar con “Mcdonald’s en su propia moto como repartidor y unos policías me lo maratón cobardemente, y tienen la infamia de decir que era un extorsionista”, resalta la señora.

También explica que un abogado llegó a defender a ese «asesino» (agente de la PNC) y «hoy mi hijo ya no está, ya nunca más lo podré abrazar y decirle cuanto lo amaba» lamentó.

“Un patojo trabajador, respetuoso, buen hijo amigo hermano esposo padre nieto primo sobrino, el trabajaba honradamente porque eso fue lo que le enseñe siempre siempre, Mcdonald’s No me responde no me da la cara, no fue un animal el que se murió, fue mi hijo mi hijo que hoy lloro con el alma”, se logra leer.