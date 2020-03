Nintendo Switch cumple tres años, ¿cómo han sido y qué futuro le espera?

Nintendo Switch cumple tres años que se pueden resumir en palabras como éxito, pero también diversión… y mucha. La Gran N ha recobrado el rojo de antaño, haciendo que volvamos a hablar como nunca de marcas como Zelda, Super Mario, Fire Emblem, Luigi’s Mansion o Smash Bros. Repasamos la trayectoria de la consola y lo que podemos esperar en los próximos años.

Dicen que el tiempo vuela cuando te diviertes, y lo cierto es que pocas cosas hay más divertidas que disfrutar de grandes videojuegos vayas donde vayas, sin ataduras, viajando siempre acompañado de títulos inolvidables. Será por eso que hoy, tres años después de su lanzamiento, seguimos disfrutando de Nintendo Switch con la ilusión del primer día. Tres años, que se dice pronto, en los que la máquina de Nintendo nos ha regalado un buen puñado de obras maestras que ya forman parte de la mejor historia de la industria del videojuego, cumpliendo una de las máximas de la compañía japonesa: llevar el ocio electrónico a toda clase de públicos, sin importar la edad, para que grandes y pequeños disfruten por igual de este apasionante hobby. ¡Misión cumplida!

Lejos quedan los tiempos oscuros, el pesimismo que rodeó a Wii U desde su nacimiento. Con más de 50 millones de Nintendo Switch vendidas en todo el mundo, y tras haber superado incluso las ventas de Super Nintendo, esta es una historia bien distinta en la que todo parece ir de cara para la compañía japonesa. Sus juegos venden millones, sí, pero también los estudios indie y terceras compañías están disfrutando del éxito de una consola que no deja de recibir más y más videojuegos. Así que en 3DJuegos, para conmemorar esta fecha tan señalada, hemos decidido repasar los grandes logros de la consola híbrida, pero también plantear una mirada al futuro: ¿qué nos espera en los próximos años?

Con unos cuantos grandes títulos en el horizonte, Nintendo Switch todavía tiene capacidad de sorprendernos con nuevas experiencias y videojuegos de enorme calidad. Aquí encontrarás algunos de nuestros deseos, lo que nos gustaría ver próximamente, pero como siempre, también buscamos vuestras opiniones: ¿qué os han parecido estos primeros tres años de Nintendo Switch? ¿Qué esperáis de cara a su futuro más inmediato? No dudéis en dejar vuestros comentarios.

Lo mejor de Nintendo SwitchDespués de tres años en el mercado, la mejor conclusión que podemos sacar es la misma que ya adelantamos en su día: Nintendo Switch ha demostrado ser una máquina robusta y fiable. Su sistema de refrigeración funciona eficientemente, y a nivel de construcción sus materiales resultan de calidad. Incluso si la batería de la versión original podría parecer su punto más criticable, con unas tres horas de duración, Nintendo salió al paso el año pasado reemplazándola por un modelo que amplió ampliamente dicha cifra. Esto coincide con la reducción de costes de fabricación, convirtiéndolo no sólo en un hardware rentable, sino diseñado con acierto.

La inmediatez con que responde la máquina es algo también digno de mencionar. Resulta sorprendente, sobre todo si consideramos de dónde veníamos: el lento sistema operativo de Wii U. Con Switch el cambio ha sido brutal, mediante la opción de poner los juegos en espera para retomarlos en cualquier momento. Tal vez lo más criticable sea que la tecnología de los Joy-Con se ha desaprovechado en muchos juegos (sólo destaca 1-2-Switch), además de que su funcionamiento fue puesto en entredicho. Sin embargo, estos pequeños mandos han sido una gran idea para facilitar el juego en compañía, siguiendo así la filosofía de la compañía japonesa.

Tal vez lo más criticable sea que la tecnología de los Joy-Con se ha desaprovechadoSwitch además ha hecho honor a su nombre, con una propuesta híbrida que realmente se ha sentido como tal: un 20% de los usuarios juega solo en modo televisor, un 30% solo en modo portátil y un 50% alternando ambos modos. Esto quiere decir que la máquina se comporta bien en un amplio abanico de situaciones. A este respecto, la última jugada de Nintendo ha venido por una versión Lite -exclusivamente portátil- que facilita la entrada de más usuarios, debido a un precio más competitivo. Una maniobra en la dirección correcta, o al menos en una que conoce la empresa del fontanero: incentivar las ventas a través de la diversificación de producto, como han hecho con las marcas Game Boy, Nintendo DS o Nintendo 3DS.

Un catálogo con cantidad y calidadRecientemente se ha dado a conocer un dato contundente: Nintendo Switch posee un catálogo de más de 1.400 videojuegos, una cifra que triplica a lo que tuvo la exitosa Wii en sus tres primeros años de vida. Aunque mucha de la culpa la tiene la cantidad de indies de la eShop, es justo destacar el acierto de la Gran N a la hora de facilitar el desarrollo en su plataforma. El apoyo third-party ha sido muy acusado, haciendo posible la llegada de juegos como Doom, Dragon Quest XI, Ori and the Blind Forest, Mortal Kombat 11, Civilization VI, Alien Isolation, Metro Redux y un larguísimo etcétera.

Los desarrolladores se han sentido tan apoyados en esta ocasión, que se ha hecho posible lo más complicado, como traer Hellblade o The Witcher 3 a la consola. Esto ha marcado una importante diferencia con respecto a anteriores consolas de Nintendo, pero es que el apoyo interno ha sido también sobrecogedor. Para empezar, el primer año tuvimos dos juegos en que los estudios internos de Kioto y Tokio demostraron su increíble talento, como fueron Zelda: Breath of the Wild y Super Mario Odyssey, los cuales supusieron los bastiones sobre los que Switch cimentó su creciente base de usuarios.

El resto del catálogo se ha ido formando en base a distintas estrategias. La primera, centrada en el fan, con secuelas o nuevas entregas de populares licencias: Super Smash Bros. Ultimate, Luigi’s Mansion 3, Fire Emblem: Three Houses, Splatoon 2, Pokémon Espada / Escudo, Super Mario Party, Super Mario Maker 2 o Animal Crossing: New Horizons. A esto hay que sumar el efecto nostalgia: con Zelda: Link’s Awakening como mayor ejemplo. La segunda estrategia se apoya en las remasterizaciones de juegos de Wii U, ideal para rellenar huecos en el planning de lanzamientos: Mario Kart 8 Deluxe, Captain Toad, Bayonetta 1+2, DKC: Tropical Freeze y los que todavía están por llegar. Y la tercera estrategia, con nuevas IP exclusivas tanto propias como ajenas, del estilo de ARMS, Octopath Traveler o el más reciente Astral Chain. En pocas palabras, un catálogo redondo, con propuestas para todos los públicos.

Los videojuegos que están por llegarNintendo Switch ya cuenta en su catálogo con algunos de los pesos pesados de los de Kioto, pero todavía hay muchos otros títulos de sagas de renombre que tienen que estrenarse en los circuitos de la consola híbrida. Tantos, que es difícil no emocionarse con las perspectivas de futuro de la máquina, que tiene entre sus próximos lanzamientos juegos tan esperados como Metroid Prime 4, esta vez sí desarrollado por Retro Studios, Bayonetta 3 de Platinum Games, o el ansiado The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, que esperamos marque época como lo hizo su antecesor. Estos son sólo algunos nombres, a los que podríamos sumar Bravely Default 2, No More Heroes 3 y el atípico Deadly Premonition 2. ¿Pero qué otras sorpresas podemos esperar de Nintendo y sus estudios internos? Hay motivos para ilusionarse.

¿Qué otras sorpresas podemos esperar de Nintendo y sus estudios?Tras los buenos resultados cosechados por Mario + Rabbids, Ubisoft mantiene la incógnita sobre una secuela que de seguro haría las delicias de los fans de la estrategia por turnos. ¿Qué pasa con Monolith? Con el fantástico Xenoblade Chronicles 2 ya en las tiendas, este prestigioso estudio japonés tiene mucho que decir; y lo mismo vale para los autores de un formidable Luigi’s Mansion 3, que ha demostrado que en Next Level tienen talento más que de sobra. Tampoco podemos olvidarnos de un Pikmin 4 que hace años ya estaba cerca de completar su desarrollo, por lo que este podría ser uno de los próximos estrenos de la consola en el futuro inmediato. Y hay más, claro, porque los equipos tras ARMS y Splatoon 2 no han estado cruzados de brazos los últimos años.

F-Zero, Star Fox, Golden Sun, Advance Wars, Wario Land, nuevas IP… los de Kioto pueden sorprendernos de muchas formas distintas, cediendo incluso algunas de estas grandes marcas a terceras compañías, como han venido haciendo en los últimos tiempos con resultados más que notables. ¿Se atreverá Camelot con un nuevo RPG? ¿Disfrutaremos de algún nuevo título deportivo de Super Mario, como Mario Strikers? Con todo el apoyo de los estudios indies, y con adaptaciones a la consola de juegos hasta la fecha impensables, como el brutal DOOM Eternal, lo único que sabemos es que el futuro de la consola es muy prometedor.

¿Qué esperamos de Nintendo Switch?

JESÚS BELLA: «Más y mejor»Recuerdo hace unos años un evento en que descubrí por primera vez de qué iba Super Mario Galaxy 2 para Wii. No podía creer lo que veía, ya que pasaba como una apisonadora a la primera entrega, y eso que ya fue en su día un auténtico juegazo. Era como si en Nintendo hubiesen aprendido de sí mismos, superándose, con ese esfuerzo y persistencia que les ha caracterizado desde antaño. Creo que eso es lo que veremos en el que considero que va a ser el segundo tiempo de Nintendo Switch. Como han dicho los propios nipones, la consola híbrida se encuentra en la mitad de su ciclo vital, así que nos esperan aún 3 ó 4 años que pueden (deberían) ser memorables.

Zelda: Breath of the Wild 2 puede reinventar los conceptos de la primera parte y convertirse en un videojuego aún superior. Metroid Prime 4 cuenta con Retro Studios, y cuando esta compañía brilla, la industria se tambalea. Bayonetta 3 tiene tras de sí toda una legión de fieles seguidores, y seguro que no decepciona. Luego no hemos de olvidar las populares licencias de la Gran N, particulares salvavidas que siempre están ahí para echar una mano (¿Pikmin, Golden Sun, F-Zero, Star Fox…?). Pero si pido algo a Nintendo no son sólo videojuegos, sino que piense más en sus usuarios, con un mejor ritmo de lanzamientos -la primera mitad de 2019 y 2020 escasearon en novedades- y un Nintendo Switch Online por el que verdaderamente merezca la pena gastarse los euros.

ALBERTO PASTOR: «Nunca olvides tu legado»Nintendo Switch se ha convertido en una compañera de viajes inseparable gracias a ese modo portátil que me ha dado la oportunidad no solo de jugar al Mario Kart más espectacular de todos vaya donde vaya, sino también de disfrutar de experiencias de juego que hasta el momento solo podía imaginar en PC. Civilization VI o Two Point Hospital son buenos ejemplos de lo bien que Nintendo ha hecho las cosas, creando una máquina que siempre tiene algo nuevo que ofrecer. Ya sea un indie, la adaptación de una obra de éxito como Skyrim, o el último bombazo de los de Kioto, Switch está ahí para amenizar los viajes.

Y aunque estoy muy satisfecho con la consola, aquí toca hablar de deseos, y nada deseo más que ver a Nintendo aprovechando de verdad su increíble legado. Que a estas alturas sigamos sin tener una consola virtual, o como quieran llamarlo, me parece criminal. Esta era la oportunidad de rescatar del olvido grandes juegos de épocas pasadas que por unos u otros motivos pasaron desapercibidos. Me da igual el formato, me da igual si son simples relanzamientos, remakes o remasterizaciones. Pero obras como F-Zero GX, Eternal Darkness, Super Mario Sunshine, Baten Kaitos y tantos otros clásicos de GameCube merecen una segunda oportunidad. Y cito estos por no hablar de los habituales de Super Nintendo o Nintendo 64, ¡pero también me valen! Quiero nuevos juegos, nuevas experiencias; pero también revivir esa increíble etapa. Y va siendo hora.

Lea también:

Te podría interesar...