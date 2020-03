Médico chino tras estudiar autopsias de infectados: el efecto del covid-19 es como «una combinación del SARS y el sida»

El Gobierno y los hospitales locales acordaron la necesidad de realizar autopsias de los muertos por coronavirus, pero no pudieron proporcionar ubicaciones adecuadas para evitar el riesgo de transmisión viral durante tales exámenes médicos. Además, para ello necesitan el permiso de los familiares, que no siempre consiguen debido a la tradición china de preservar el cuerpo del difunto.

Asimismo, el estudio detalla que el organismo del fallecido presentaba cambios patológicos similares a los causados por el síndrome respiratorio agudo grave (SARS) y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS). No obstante, la fibrosis en sus pulmones no fue tan grave como se había observado en otros pacienes con SARS. Tampoco se encontraron cambios patológicos en su sistema digestivo, bazo o cerebro.

