17 mentiras sobre el coronavirus y 7 formas comprobadas de combatir su contagio

No, no hay ninguna evidencia de que el enjuague bucal con gárgaras prevenga de la infección, ni siquiera con aquellos productos que pueden eliminar ciertos microbios durante unos minutos en la saliva de la boca.

No, no hay ninguna evidencia de que comer ajo haya protegido a las personas del nuevo coronavirus. De hecho, este alimento, a pesar de ser muy saludable, ya ha estado en el centro de la polémica en relación con otras enfermedades, como cuando la ministra de Salud sudafricana, Manto Tshabalala-Msimang, aseguró en 2006 que era eficaz contra el sida, sin ningún tipo de evidencia médica.

Los antibióticos no tienen ningún tipo de eficacia contra el COVID-19, ni contra ningún otro tipo de virus. Los antibióticos son medicamentos eficaces contra las infecciones bacterianas, no víricas.

No, el aceite de sésamo no mata el coronavirus, ni en la piel ni sobre la superficie de objetos que puedan estar contaminados.

No, no hay ninguna prueba de que esta práctica sirva como medio de prevención.

No, el coranovirus no vuela . Se contagia a través de las vías respiratorias o mucosa de boca y ojos al entrar en contacto con las gotículas emitidas por una persona enferma. Es decir, el virus solo se puede desplazar lo que se puedan desplazar los restos de un estornudo o una tos.

No, las vacunas contra la neumonía no protegen contra el nuevo coronavirus, sino que se está trabajando en el desarrollo de una vacuna específica. A pesar de ello, las autoridades sanitarias apuntan que es muy conveniente vacunarse contra las enfermedades respiratorias para mantener una buena salud.

