Mike Tyson rompe en llanto al revelar que se siente «vacío» sin boxear y tiene miedo del hombre que fue

Al explicar por qué la conversación lo había dejado llorando, agregó: «Porque a veces me siento como un cobarde, porque no quiero que esa persona salga. Porque si sale, el infierno viene con él».

«Ahora esos días se han ido. Estoy vacío, no soy nada. Estoy trabajando en el arte de la humildad . Esa es la razón por la que estoy llorando, porque ya no soy esa persona y lo extraño», aseveró Mike Tyson.

