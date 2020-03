Cristiano Ronaldo vio que un fan lo grababa y así reaccionó

🎥 EL CLÁSICO | BEHIND THE SCENES 🏟😍 ¡Revive nuestra victoria en #ElClásico desde todos los ángulos! La llegada del equipo al Bernabéu, el apoyo de la afición, el vestuario desde dentro… #HalaMadrid pic.twitter.com/4tUKpKTAj6

You may also like