Un inusual ‘polizón’ en un avión

Dos palomas causaron revuelo este sábado dentro de un avión de la aerolínea india GoAir cuando se preparaba para despegar en el aeropuerto de la ciudad de Ahmedabad.

Un video que se ha hecho viral en las redes sociales muestra a una de las aves volando por el pasillo del avión mientras pasajeros y miembros de la tripulación intentan atraparla.

Hi, we would like to inform you that our crew immediately got the birds removed from the aircraft. The flight took off as per its scheduled time of 17:00 hours.

— GoAir (@goairlinesindia) February 29, 2020