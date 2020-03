Muere el actor mexicano de doblaje y voz de Gohan en ‘Dragon Ball’ y de Sheldon Cooper

Una voz importante en la infancia de muchos y más de un personaje iconico como fue Gohan, me siento muy triste de verdad tantos recuerdos con ese personaje Gracias Luis por dar esa gran voz, Descansa en paz y esperemos tu muerte no sea en vano y paguen los responsables pic.twitter.com/LG7xJ0YxHu

«Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso. ¡Que alguien me lo explique! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años. Ayer fue un día triste «, escribió el actor que dio voz al personaje de Goku en la misma serie.

