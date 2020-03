Un turista se pierde en Nueva York y quien lo ayuda es casualmente Leonardo DiCaprio

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio fue visto esta semana en las calles de Nueva York (EE.UU.) mientras orientaba a un turista aparentemente perdido en la gran urbe. El desinteresado gesto de la estrella de Hollywood fue captado por las cámaras de medios locales.

DiCaprio se encontraba caminando por el barrio de West Village, junto con el también actor Kevin Connolly, cuando fue interrumpido por un transeúnte que sostenía un mapa en la mano y que, aparentemente, le preguntó por algún lugar o dirección. El ganador del Óscar no dudó en brindarle ayuda y parecía estar indicándole hacia dónde debía dirigirse.

Leonardo DiCaprio Seen Sweetly Giving a Stranger Directions in New York City https://t.co/SWDPXHbvmN

En las redes sociales muchos aplaudieron la buena voluntad de Leo, mientras que algunos envidiaron la suerte del desubicado desconocido que, a juzgar por las fotografías, parecía no saber la identidad de quien lo estaba orientando.

📸 #NEWS : Leonardo DiCaprio was spotted helping out a lost tourist with directions while out on a rainy day in Manhattan (February 25, 2020) @LeoDiCaprio #LeonardoDiCaprio

🔗https://t.co/R8citDUR7W pic.twitter.com/0cfmsanxlB

