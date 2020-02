Pandilleros se desquitan con niños. Reo informa que jefes de pandillas ordenaron secuestrar niños en Guatemala

“Soy un reo y les informo de corazón que tengan mucho cuidado con sus niños, no los dejen solos en ningún momento, la orden salió hace poco de aquí de la cárcel por parte de los clanes mayores es la de robar niños, porque ya las personas no pagan rescate por vehículos o extorsiones telefónicas, ellos dicen que por los niños si lo harán, así que no dejen a sus niños solos”.

You may also like