Nintendo Switch podría estar al borde de la escasez mundial a causa del coronavirus

Podríamos ver los primeros efectos negativos en abril, cuando el inventario existente se haya vendido Esto plantea serias consecuencias en el mercado de Nintendo, ya que actualmente la compañía se prepara para el gran lanzamiento de la edición especial de Animal Crossing de Nintendo Switch el próximo 13 de marzo , mientras que la nueva entrega de la franquicia, Animal Crossing: New Horizons llegará el 20. No obstante, según detalla el medio, un proveedor dijo que este problema ya existía antes de la llegada del coronavirus , aunque no de forma tan pronunciada.

