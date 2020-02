Sádico desolló a su pareja, la corta en pedazos para aventarla en drenaje

Con la mirada perdida, un aparente nudo en la garganta y mucho cinismo, el sujeto relató el aberrante hecho. La víctima, Ingrid Escamilla Vargas, que solo tenía 25 años, le arrancó la vida de la peor manera y todo por una simple discusión. Los hechos ocurrieron en la colonia Vallejo de la alcaldía Gustavo A. Madero.

DESOLLÓ A SU PAREJA Y LA AVIENTA EN EL DRENAJE

Según, la autoridades el feminicidio ocurrió el día de ayer, domingo 9 de febrero. La calle Temagno, en el #258, con interior 501, se tiñó de sangre, dolor y abuso. Por su parte, el sujeto no solo admitió haber matado a su pareja, también explicó a detalle. El sujeto dice que empezaron a discutir, pero luego forcejearon.

Por lo que, dice que ella amenazó con quitarle la vida y él la retó, pero parece que Ingrid, no tuvo el valor, así que con el mismo cuchillo que ella tenía, él se lo arrebató y la cortó en el cuello, al verla sin vida, entonces tomó la decisión de desollar ( Quitar la piel, o parte de ella), para deshacerse de los resto en el drenaje, porque dice que tenía miedo de que alguien se diera cuenta.

Sin embargo, eso no es todo, las autoridades pudieron darse cuenta rápido del delito, gracias a la ex de este sujeto. Pues, luego de haber cometido semejante atrocidad, se tomó la molestia de marcarle a su ex, para contarle que le quitó la vida a su pareja. Por lo que la ex dio aviso a las autoridades.

Los uniformados del sector Tepeyac, se presentaron de inmediato al lugar del crimen. En el quinto piso, la puerta entreabierta y en el suelo manchas de sangre, que delataban al asesino, mismo que ya se encuentra en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que le den la sentencia que se merece.

“CON ESE MISMO CUCHILLO SE LO ENTERRÉ en EL CUELLO"

El hombre q habla desolló a su pareja en un departamento en @TuAlcaldiaGAM

Así lo relató a agentes de @SSP_CDMX

-¿Dónde tiraste sus partes?

-Al drenaje

-Porqué querías ocultarlo

-Por vergüenza, miedo

Ya está en @FiscaliaCDMX

